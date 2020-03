Fauci: "drákói" intézkedések nem várhatók,de "minden megtörténhet"

2020. március 8. 21:06

Az olaszországihoz hasonló "drákói" intézkedések nem várhatók, de "minden megtörténhet" - jelentette ki Anthony Fauci, az amerikai Országos Allergológiai és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.

Anthony Fauci - businessinsider.com

Fauci kifejtette, hogy nem akar senkit megrémíteni, de mivel a vírus gyorsan terjed, ezért fel kell készülni bármilyen intézkedésre. Kifejtette, hogy a helyzet rosszabbodni fog, s az időseknek és a krónikus betegeknek különösen vigyázniuk kell magukra.



Az orvosprofesszor kitért a kaliforniai Oaklandnál várakozó Grand Princess üdülőhajó esetére is - amelyet San Franciscótól fordítottak vissza -, és elmondta: azt javasolta, hogy engedjék a hajót kikötni és az utasokat partra szállás után vessék alá a vírusteszteknek azért, hogy elkerüljék a Japánban megállított Diamond Princess üdülőhajón történteket, vagyis azt, hogy az összezárt utasok egymást fertőzzék meg.



Fauci közölte: az Egyesült Államokban eddig "messze kevesebb" vírustesztet végeztek, mint más országokban. Megismételte az amerikai alelnök és az egészségügyi hatóságok vezetői figyelmeztetését: az időskorúak és a súlyos betegséggel küszködők ne menjenek olyan helyekre, ahol sokan vannak, és különösen tartózkodjanak a külföldi utazásoktól, illetve a hajóutaktól.



Fauci az NBC televíziónak is nyilatkozott. Mint fogalmazott: "a mi feladatunk, hogy megvédjük a sérülékeny embereket, és amikor védelemről beszélek, ezen azt értem, hogy figyelmeztetni kell mindenkit a nagy tömegek és hosszú utazások jelentette kockázatokra". A professzor megjegyezte, hogy az újabb megbetegedéseket egy-egy közösségben regisztrálták, vagyis nem egyetlen fertőző forrás volt, s ez szerinte azt jelenti, hogy a vírus terjedése intenzívebb a korábbinál.



Nyilatkozott vasárnap az Egyesült Államok tisztifőorvosa is. Jerome Adams a CNN hírtelevíziónak ismételten elmondta: bár a vírusfertőzések száma emelkedik, az amerikaiaknak mégsem kell pánikba esniük. "Már a vírus megjelenésekor is ezt mondtuk, most pedig, a vírusfertőzések féken tartásának szakaszában azt hangsúlyozzuk, a közösségeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy sajnos még több beteg és még több halott lesz, de ez nem jelenti azt, hogy pánikba kell esnünk".

Jerome Adams - medium.com



Adams iskolák bezárását és nagy létszámú rendezvények elhalasztását javasolta. Scott Gottlieb, az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) korábbi vezetője a CBS televízióban azt jósolta, hogy az elkövetkező hetekben "egyes államokban vagy városokban" országrészeket, vagy városnegyedeket kell majd lezárni.



A Johns Hopkins kórház adatai szerint az Egyesült Államokban eddig 437 bizonyított fertőzött esetet tartanak nyilván.



Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Twitteren a kormányzat munkája iránti bizalmát hangoztatta, és dicsérte a kormányzati intézkedések összehangolásával megbízott Mike Pence alelnököt.

MTI