USA - Sanders: Buttigieg és Klobuchar "az elit nyomására" lépett vissza

2020. március 8. 21:51

Pete Buttigieg volt polgármester és Amy Klobuchar minnesotai szenátor "az elit nyomására" lépett vissza a szuperkeddi előválasztások előtt - jelentette ki Bernie Sanders vermonti szenátor vasárnap az NBC televízió Találkozz a sajtóval című politikai vitaműsorában.

Pete Buttigieg - abcnews.go.com

A szenátor kifejtette, hogy jól ismeri az elnökjelöltségért folyó küzdelemből visszalépett mindkét politikust, szerinte mindketten "keményen kampányoltak" és ezért nem léphettek vissza önmaguktól a kampányból.





Amy Klubuchar - amyklubuchar.com

"Ha a szuperkedd előtt hirtelen nem léptek volna vissza, ami sokakat meglepett, akkor gyaníthatóan mi nyertünk volna Minnesotában, Maine államban, Massachusettsben. A végeredmény kicsit más lehetett volna" - fogalmazott Bernie Sanders.



Kérdésre válaszolva Sanders kitért a szuperkedd után a versenyből visszavonult Elizabeth Warren massachusettsi szenátorra is, s elmondta, hogy "szívesen venné", ha a szenátor a továbbiakban őt támogatná.



Bernie Sanders nyilatkozott a Fox televíziónak és az ABC televízió politikai vitaműsorának is.



A Foxnak adott interjújában bizakodónak mondta magát a kedden sorra kerülő michigani választásokat illetően. Azt jósolta, hogy nem Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke, hanem ő arat majd győzelmet ebben a középnyugati államban. "Megnyertük Kaliforniát, a legnagyobb tagállamot ebben az országban. Folyamatosan győzelmet aratunk a spanyolajkú szavazók körében. És győzünk a fiatalok körében is" - fogalmazott.



Az ABC televíziónak kifejtette: nem számít arra, hogy pártjából a választott vezetők nagy része, a legtöbb kormányzó és a szenátorok többsége őt támogatja majd. "De az amerikai választók támogatását mi fogjuk elnyerni, mert mi a dolgozó emberekhez szólunk" - fogalmazott.



Vasárnap Kamala Harris kaliforniai szenátor, az egyik korábbi elnökjelölt-aspiráns Joe Bident biztosította támogatásáról, míg Jesse Jackson polgárjogi aktivista Bernie Sanders mellett tette le a voksot. Jackson az ABC televízióban azt nyilatkozta: elsősorban azért támogatja a vermonti szenátort, mert a gazdagok megadóztatását és az időskorúak alanyi jogon járó egészségügyi ellátását ígéri.



Hillary Clinton volt külügyminiszter, aki a 2016-os elnökválasztáson a demokraták elnökjelöltje volt, vasárnap a CNN hírtelevízióban azt fejtegette, hogy Sanders "nem a legerősebb" elnökjelölt lenne. Clinton ugyanakkor tartózkodott attól, hogy Joe Biden elnökjelöltségét biztosítsa támogatásáról.



Március 10-én, kedden újabb hat tagállamban lesz előválasztás: Észak-Dakotában, Idahóban, Michiganben, Mississippiben, Missouriban és az északnyugati Washington államban. Elemzők szerint az elnökjelöltségre aspirálók számára különösen fontos a győzelem Michiganben.



A 78 éves és az ősszel szívinfarktuson, majd műtéten átesett Sanders szenátor a CNN hírtelevíziónak - szintén vasárnap - nyilatkozva hangsúlyozta: nem tervezi kampányrendezvényei korlátozását az új típusú koronavírus terjedése miatt. "Olyan keményen kampányolunk továbbra is, amennyire csak tőlünk telik" - fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy szombat három kampánygyűlésen vett részt, vasárnap pedig két rendezvény vendége volt.

