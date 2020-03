A megyékben és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az OMSZ

2020. március 8. 22:17

Minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), hogy biztosítsák a koronavírus-fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat - mondta a szervezet szóvivője az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

Mentők készenlétben - Kép: origo.hu

Győrfi Pál kiemelte: az OMSZ története során mindig fel volt készülve arra, hogy fertőző betegeket lásson el, jelenleg is minden mentőautónak tartozéka az ehhez szükséges védőfelszerelés. Hozzátette: arra is felkészültek, hogy kórházba szállítsák azokat az embereket, akiknél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja. Ezért minden megyében plusz kocsikat állítottak szolgálatba, és a fővárosban is több ilyen autó működik - emelte ki.



A szóvivő közreműködésével készült tájékoztató videó kapcsán Győrfi Pál a higiénés szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyek nemcsak a koronavírus, hanem az influenza és a nátha ellen is használatosak.



Hangsúlyozta: Magyarországon 250 éves múltra visszatekintő közegészségügyi és járványügyi szervezet dolgozik, van egy koordináltan működő magyar egészségügyi hálózat és van egy erős kormányzati szándék a biztonság garantálására.



Azt tanácsolta: kövessék az operatív törzs mindennapos információit, minden naprakész hír elérhető a koronavirus.gov.hu oldalon.

MTI