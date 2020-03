Gyengült, majd erősödött a forint

2020. március 9. 09:55

Hétfő reggel 337,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez fél százalékkal volt magasabb a péntek esti szintnél. A múlt hét végén a magyar deviza 335 alatt is járt, onnan már péntek este gyengülésnek indult a forint, majd ma reggel a teljes piaci összeomlásból a magyar deviza is kiveszi a részét. A biztos eszközök felé menekülés rossz hír a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is, így most csak annak örülhetünk, hogy átmenetileg sikerült eltávolodni a 340-es korábbi mélyponttól, és biztos távolságból kezdjük a nehéz piaci időszakot. A dollárral szemben reggel 295,9-nél jártunk, míg az angol font 388 forintba került.

Délelőttre 336,6-ig kapaszkodott vissza a forint az euróval szemben, ez már csak 0,2 %-os gyengülést jelent péntekhez képest, vagyis egyelőre viszonylag jól viseli a nemzetközi piaci pánikot a magyar deviza.

portfolio.hu