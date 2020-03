Szerdán átadják az új piaccsarnokot Tiszafüreden

2020. március 9. 17:00

Az új piaccsarnok szerdán nyílik meg Tiszafüreden, a Tisza-tó „fővárosában” utoljára nyitott ki hétfőn a régi vásárcsarnok – közölte a település polgármestere hétfőn az MTI-vel.

Ujvári Imre (Fidesz-KDNP) elmondta: a piaccsarnokot a belvárost érintő, csaknem másfél milliárd forintos fejlesztési csomag részeként korszerűsítették a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán nyert több mint 185 millió forintból. Az új, 500 négyzetméter alapterületű piaccsarnokban belső árusítóteret, üzleteket, vizesblokkot alakítottak ki.

Emellett a kültéri piacon fedett árusítóhelyeken is vásárolhatnak majd a látogatók – közölte. A polgármester szólt arról, hogy a régi vásárcsarnok épületét elbontják, helyén hamarosan új főteret alakítanak ki. A belvárost érintő fejlesztés során új egészségügyi rendelő is épült, és megváltozik a közlekedési rend is.

MTI