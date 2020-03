Székelyföld: Ámulatba ejtő a Sepsi OSK új stadionjának látványterve

Erdély egyik legmodernebb és legszebb stadionja épül Sepsiszentgyörgyön – győződhettünk meg a saját szemünkkel, amikor a hazai labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Sepsi OSK épülő, új otthonának a látványterveit mutatta be Diószegi László, a klub elnöke és tulajdonosa, valamint Kertész Dávid alelnök.

A tavaly áprilisban elkezdett építkezés a felénél tart, és várhatóan ősz végére készül el az új stadion. Diószegi László szerint a napokban véglegesítették a 8400 férőhelyes, az európai szövetség (UEFA) kritériumrendszerében 4-es besorolású stadion homlokzatának a végleges tervét, amely Makovecz Imre és Kós Károly stílusát idézi, és amit premierként bemutattak.

Kertész Dávid alelnök több tucat fényképpel mutatta be a stadionépítés folyamatát és a végeredmény látványterveit. Felidézte, hogy a Sepsi Aréna mellett lévő tízhektáros területen már korábban felépült a három edzőpálya, amelyet rendszeresen birtokba vesz a több száz focisulis fiatal, emellett a forgalmas 12-es országútról két körforgalom vezet a Sepsi OSK-stadionhoz és a Sepsi Arénához.

Az új focistadion mellett 509 parkolóhelyet alakítanak ki személygépkocsik számára és 22 parkolóhely áll az autóbuszok rendelkezésére. Makovecz–Kós jellegű stadionhomlokzat A Sepsi OSK-stadion koncepcióját magyarországi tervező készítette, majd egy helyi szakember újratervezte a létesítmény homlokzatát, így az Makovecz Imre és Kós Károly által tervezett épületeket idézi. A stadion építését egy sepsiszentgyörgyi cégre bízták – tette hozzá Kertész Dávid.

A sepsiszentgyörgyi focicsapat idén átadásra kerülő új otthona 8400 férőhelyes lesz, és megfelel a legkorszerűbb követelményeknek, azaz az UEFA 4-es besorolásának, ami lehetőséget ad akár arra is, hogy Európa Liga-csoportmérkőzéseket szervezzenek benne. A focipályán hibrid borítást használnak, vagyis a szintetikus füvet beszövi a természetes fű. Természetesen lesz pályafűtés és automatikus öntözőberendezés is. Az villanyvilágítást a legújabb generációs LED-es lámpákkal biztosítják a stadionban, amely kialakításának köszönhetően a lelátó minden ülőhelyéről kiváló rálátást biztosít a pályára – magyarázta Kertész Dávid.

Hozzátette, hogy az épületet előre bekábelezik, így a tévéközvetítések minden kameraállásához biztosítanak csatlakozási lehetőséget, illetve a létesítmény műszakilag fel lesz készülve arra is, hogy bevezessék a videobíró-rendszert (VAR). A kétemeletes stadion tribünjei alatt a focicsapatok öltözői és edzőtermei, a sajtótájékoztatók tartására alkalmas helyiség mellett lesznek üzletek, többek között a Sepsi OSK szuvenírboltja és egy 65 férőhelyes sportpub is. Az első emeleten a VIP-meghívottak számára kialakított „skybox-okat” rendezik be, a második emeleten kap helyet a tévé- és rádióközvetítésekre alkalmas terem, ahová lifttel tudják felvinni a felszereléseket.

