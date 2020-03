Operatív Törzs: Aki Olaszországból visszajön, 14 napig maradjon otthon

2020. március 10. 15:17

A hazai schengeni határátkelőkön szűrni fogják az Olaszországból érkezőket – hangzott el az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján, valamint azt is közölték, hogy az iskolák ne tartsanak ünnepi rendezvényeket.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs vezetője elmondta, hogy 12-re emelkedett a betegek száma. Szlovákiában 7, Lengyelországban 18, míg Csehországban 40 beteg van. Ausztriában 107 beteg van, míg Szlovéniában 25 - tette hozzá. Közel 16 ezer megbetegedés van Európában. Folyik az ügyeleti központban a levelek és a telefonok megválaszolása. Eddig több mint kétezer levél és ötezernél több telefonhívás érkezett – tette hozzá.

Az olaszországi intézkedésekről azt mondta, tervek szerint a hazai schengeni határátkelőkön szűrni fogják az Olaszországból érkezőket.



Lakatos Tibor elmondta, hogy arra kérte az Olaszországban lévő magyarokat, hogy hazatérésüket követően 14 napig maradjanak otthon. Az operatív törzs a sportrendezvényekkel kapcsolatban elkészítette a terveit, és azt továbbította a kormánynak. Ne szervezzenek az iskolák és óvodák ünnepi rendezvényeket - mondta Lakatos Tibor.

Ismét módosulni fog az eljárásrend



Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy jelenleg 12 megbetegedés van Magyarországon, mindhárom új beteg iráni diák, és az első eset felfedezett kontaktja. Magyarországon az összes kontaktesetet megvizsgálják laboratóriummal, szemben több nyugat-európai országgal – tette hozzá.



Szükséges egy vizsgálat után egy ismétlő vizsgálat – hangsúlyozta a szakember. Így derült fény az újabb pozitivitásokra. Több esetben az első eset negatív lett. Minden laboratóriumi vizsgálat a szakma szabályai szerint és a WHO eljárásrendje szerint történik – mondta Müller Cecília.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs vezetője és Müller Cecília országos tisztifőorvosFOTÓ: POLYÁK ATTILA - ORIGO



Ha a korábbi negatív esetek esetében nem ismétlik meg a vizsgálatokat, akkor ma több fertőzött szabadon sétálhatott volna. Várhatóan kedden is módosulni fog a hazai eljárásrend - mondta a szakember.

Müller Cecília szerint változni fog az esetdefiníció, és változni fog a vizsgálatok rendje is. Európában még bőven számolni kell a járvány terjedésével –

tette hozzá.

Így néz ki a látogatási tilalom



A látogatási tilalom kapcsán azt mondta, hogy ebben az esetben is vannak kivételék, így a súlyos állapotú, magát ellátni nem tudó beteg mellett lehet valaki. Egy kiskorú mellett is lehet szülő – tette hozzá. A szülő nő mellett lehet egy általa választott személy – mondta a szakember.



A beteget felkeresheti vallási meggyőződése szerinti egyházi személy. Az egész intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzuk, így a leginkább érintetteknek esélye se legyen elkapni a betegséget.



Müller Cecília elmondta, hogy a szeretteik védelme érdekében kérte az együttműködést. A szociális intézmények esetében az idősek érdekében fontos a látogatási tilalom, azonban az idősek kimehetnek az intézményből, de ők is tartózkodjanak a közösségi eseményektől – tette hozzá.

Lakatos Tibor kérdésre elmondta, hogy a külföldi korlátozó intézkedéseket figyelik, de ahol ezeket bevezették, ott sokkal több fertőzött van.

Ha szükséges, akkor ezeket a korlátozó intézkedéseket be fogják vezetni – tette hozzá.

Felelős magatartást kért Müller Cecília



Müller Cecília kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az onnan érkező magyarokra ugyanaz az eljárásrend fog vonatkozni, mint mindenki másra. Ha fertőzési tünetet mutatnak, akkor ki fogják őket emelni, és infektológiai osztályra kerülnek.

Arra kérte az olaszországi magyarokat, hogy hazaérkezés esetén felelős magatartást tanúsítsanak – tette hozzá.

Müller Cecília kérdésre elmondta, hogy az egyik fertőzött, akit a Bajcsy-kórházban műtöttek, az nem találkozott fiával.



Ez a beteg nagy valószínűséggel a Bajcsy-kórházban nem fertőződhetett meg, mert tünetmentesen jött ki onnan, és ezt követően kezdődött el a láza. Ettől függetlenül a Bajcsy-kórházban az érintett mellett beteget most is vizsgálják – tette hozzá.

Müller Cecília attól kezdve, hogy valaki pozitív, az elkülönítésre kerül, tehát olyan nem fordult elő, hogy valakinek azt tanácsolják, hogy ne beszéljen erről, vagy titkolja el.

Annak a 16 egészségügyi dolgozónak az első tesztje negatív lett, akik karanténban vannak, de még egy laboratóriumi vizsgálat vár rájuk - mondta kérdésre Müller Cecília.

Zártkörű meccsek is jöhetnek



Amíg nem alakítják ki az Olaszországból esetlegesen tömegesen érkezők szűrését, és beléptetését, addig mindegyikük, ha Magyarországra jön, 14 napig maradjon karanténban – mondta egy másik kérdésre Lakatos Tibor.



Pontos számot nem tud mondani az Olaszországban lévő magyarokról, mivel semmilyen kötelezettség sincs arra nézve, hogy az ott tartózkodást be kelljen jelenteni.

Lakatos Tibor a sportrendezvényekkel kapcsolatban közölte, hogy egy teljeskörű javaslatot tettek a kormány elé. Elképzelhető, hogy lesz olyan sportrendezvény, amit esetleg zártkapu mögött kell megrendezni – tette hozzá.

