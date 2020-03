Szijjártó: a közép-európai országok immár "nettó biztonsági hozzájárulók" a NATO működésében

2020. március 10. 15:19

A közép-európai országok immáron "nettó biztonsági hozzájárulóknak" számítanak a NATO működésében, Magyarország is büszke lehet a szerepvállalására - jelentette ki Szijjártó Péter kedden Vilniusban, ahol kilenc NATO-tagállam külügyminisztere kétnapos tanácskozást kezdett biztonsági kérdésekről.

Felszólalásában a külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy 830 magyar katona szolgál jelenleg a világ különböző pontjain terrorellenes, illetve NATO-küldetés keretében, emellett pedig 835 katona áll Magyarországon az észak-atlanti szervezet készenléti parancsoksága alatt.

"Mi, közép-európai országok hiszünk abban, hogy a NATO nem csak most, hanem a jövőben is a világ legerősebb és legsikeresebb katonai szövetsége lesz" - fogalmazott Szijjártó, kiemelve, hogy ha valakik, akkor a kelet és nyugat közé ékelődött régió államai tisztában vannak a NATO fontosságával.



A tárcavezető elmondta, hogy a Baltikumban természetesen a keletről érkező kihívásokra fókuszálnak elsősorban, és Magyarország szolidáris is a térség államaival, éppen ezért az elmúlt években 340 katonával vett részt a szárazföldi műveletekben, valamint két ütemben összesen 200 katonával a légtér ellenőrzésében és biztosításában. Hozzátette, 2022-ben újra visszatérnek a balti országokba a magyar Gripenek magyar pilótákkal.



Ugyanakkor Magyarországnak fontosak a délről érkező kihívások, márpedig újabb tíz- és százezrek indulhatnak meg Európa irányába illegális úton, újra telítődhet a nyugat-balkáni migrációs útvonal, ami pedig nagyon komoly biztonsági kockázatokat vet fel, hiszen az ellenőrizetlen bevándorlási folyamatok utat nyitnak a terrorizmusnak is - mutatott rá.



"Ezt biztonsági fenyegetésként kell kezelni, és elvárjuk a szövetségeseinktől, hogy ezt is komolyan vegyék" - hangsúlyozta.

MTI