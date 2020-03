Kormányszóvivő: a Klíma-akcióterv mellett a lakosságnak is cselekednie kell

2020. március 10. 17:08

A kormány a Klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében cselekszik a hulladékgazdálkodás terén, de ugyanilyen fontos, hogy a lakosság is megtegye a magáét, tehát minél kevesebbet szemeteljen és szelektíven gyűjtse a hulladékot - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a hivatalos közösségi oldalán kedden közzétett videójában.

A szóvivő a tatabányai hulladékfeldolgozó üzemben készült videójában kiemelte, a kormány nem véletlenül döntött arról, hogy 2021-től betiltja az egyszer használatos műanyagokat, és hogy visszaválthatóvá teszi az üvegeket, a fémdobozokat és a műanyag palackokat.



A videóban azt is megmutatta, hogy a létesítményben mi történik a vegyes lakossági hulladékkal, illetve a szelektíven gyűjtött hulladékkal.



A vegyes lakossági hulladéknak körülbelül 60 százaléka sajnos végül egy olyan depóban végzi, ahol egy műanyag koporsóban a föld alatt időtlen időkig ott marad, míg a szelektíven gyűjtött hulladék jelentős része újrahasznosítható vagy más formában a körforgás része lehet újra - mondta.



A bejegyzés szerint a hulladékhasznosítóban tett látogatása során az is kiderült, hogy a vegyesen gyűjtött hulladéknak csupán csak 35 százaléka hasznosítható újra, míg szelektív gyűjtés esetén ez az arány akár 80 százalék is lehet.



