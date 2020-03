Koronavírus - Állásfoglalást kérnek a fuvarozók az operatív törzstől

2020. március 10. 17:19

A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzshöz fordul a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), hogy állásfoglalást kérjen tagvállalatai számára az olaszországi fuvarozási körülményekről - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

A NiT Hungary arra vár választ, hogy 4 ezer tagvállalkozása fuvarozhat-e a járvány sújtotta Olaszországban, és visszatérhet-e a feladata végeztével.



A kérdések már más államokra is érvényesek a vírus terjedése miatt - fűzték hozzá. Tudni szeretnék azt is, hogy a kialakult helyzetben miként biztosítható a jog a biztonságos munkavégzés feltételeihez, és hogyan lehet megvédeni a fuvarozók egészségét.



A NiT Hungary közölte, hogy fontosnak tartja az ellátási lánc fenntartását a járványveszély idején is, és információkat gyűjt a tagvállalataitól, hogy azokat fel lehessen használni a veszteségeket csökkentő intézkedésekhez.

MTI