Migránsok: Ausztria anyagi eszközökkel is támogatja Görögországot

2020. március 10. 20:21

Ausztria szakértőkkel, felszerelésekkel és anyagi eszközökkel is támogatja Görögországot - közölte Sebastian Kurz osztrák kancellár, miután kedden Bécsben tárgyalt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel.

A Cobra kommandó jelvénye - wikipedia

A Cobra különleges egység tizenhárom tisztje, két pilótával már hétfőtől részt vesz a görög határ védelmében, továbbá két drónt, egy páncélozott járművet, illetve éjjellátó készülékeket, hőkamerákat is Görögország rendelkezésére bocsát Ausztria - jelentette be a kancellár.



Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) által indított művelet keretében jelenleg tizennégy osztrák tiszt segíti Görögország határvédelmének ellátását. A Frontex azonnali műveleteinek végrehajtására pedig Bécs további öt személyt bocsát rendelkezésre - tette hozzá.



Kurz bejelentette emellett, hogy a görög szigeteken és a görög-török határnál lévő menedékkérők ellátására egymillió eurót utalnak át a külföldi katasztrófaalapból (Auslandskatastrophenfonds), amelyet a gyerekekre és a különösen védelmet igénylő emberekre fordítanak elsősorban.



A kancellár elismerően szólt arról, hogy Görögország mindent elkövet Európa külső határainak védelméért, s megismételte egy korábbi kijelentését, amely szerint Törökország eljárása "támadás" az EU ellen. Kifejtette: Recep Tayyip Erdogan török elnök kihasználja a migránsok helyzetét, és szenvedésüket fegyverként használja az EU-val szemben. A görög miniszterelnök a migrációs válság kapcsán arról beszélt, hogy sokkal optimistábban látja a helyzetet, mint az elmúlt napokban. Kijelentette, hogy szerinte a görög szigeteken bizonyos értelemben javult a helyzet, minthogy csökkent az illegálisan érkező emberek száma.



Micotákisz ugyanakkor leszögezte: "Ragaszkodunk ahhoz, hogy együttműködjünk a szomszédos országgal, (...) de az együttműködésnek "törvényeken kell alapulnia, nem pedig zsaroláson". Ez az együttműködés nem jöhet létre olyan módon, hogy Törökország sakkfiguraként mozgatja az embereket, arra ösztönzi őket, hogy keljenek át az Evrosz folyón Görögországba - tette hozzá a kormányfői hivatalt július óta betöltő konzervatív politikus.



Törökország február végén megnyitotta határait az EU irányába, azt követően menedékkérők ezrei próbáltak meg átjutni Görögországba. Athén válaszul megerősítette a határvédelmet, villanógránátokat és könnygázt vet be.

MTI