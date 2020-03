Deli Andor: Az európai vezetők végre felismerték a határvédelem szerepét

2020. március 10. 22:10

Az európai vezetők végre felismerték a határvédelem fontosságát abban, hogy az európai szabadságjogok, értékek és életmód fennmaradhasson - hangsúlyozta írásbeli felszólalásában Deli Andor, a Fidesz képviselője, az Európai Parlament görög-török határokon kialakult migrációs helyzettel kapcsolatos vitájában, kedden.

Deli Andor - deli.fidesz-eu.hu

"A görög határhelyzet megmutatta, hogy hová fajulhatnak a dolgok, ha a politikusok a szőnyeg alá söprik a problémákat, ahogy tették ezt a migrációval és határvédelemmel kapcsolatban az elmúlt években. Az európai vezetők nem akartak a helyzettel foglalkozni, ezért egy egyezménnyel Törökországra bízták Európa kapuinak védelmét" - emlékeztetett a néppárti képviselő.



Kiemelte: Magyarország kormánya volt az egyedüli, amely 2015-től kezdődően következetesen kiállt a határok védelme mellett, még annak árán is, hogy számtalan alaptalan kritika és durva támadás érte ezért.



Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos szerint szükséges a külső határok védelme, de ugyanolyan fontos az uniós értékek, az alapvető jogok védelme.

Ylva Johansson - europarl.europa.eu

"Görögország köteles megvédeni határait, de a hatóságok fellépéseinek arányosnak kell lenniük - hangsúlyozta. Bejelentette, jövő héten a görög fővárosba utazik, hogy meggyőződön arról, hogy Görögország az uniós jogszabályoknak megfelelően jár el a határokon.



Hangsúlyozta továbbá, hogy az unió és Törökország közötti párbeszédnek folytatódnia kell, és Törökországnak továbbra is osztoznia kell a menekültekért vállalt felelősségben.



"A helyzet a görög-török határon aggasztó, de mostanra már sokkal felkészültebbek vagyunk, mint 2015-ben voltunk" - hangoztatta.



A vita folyamán az képviselők többsége kritizálta Erdogan török elnököt,mert az emberi szenvedést politikai célokra használja fel. Többen hangsúlyozták, hogy az öt évvel ezelőtti menekültügyi válság nem ismétlődhet meg, és a menekültügyre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatát sürgették.



Egyes képviselőcsoportok vezetői felszólítottak a 2016-os Törökországgal kötött megállapodás felülvizsgálatára is, míg többen aggodalmukat fejezték ki a romló humanitárius helyzet miatt a határokon és a görög szigeteken, ahol menedékkérők ezrei, köztük kísérő nélküli kiskorúak tartózkodnak embertelen körülmények között. A vita során felmerült az is, hogy egy újabb menekültáradattal szélsőséges dzsihadisták léphetnek be az unió területére.



A strasbourgi székhelyű Európa Tanács ember jogi biztosa, Dunja Mijatović Twitter-üzentében hétfőn a határokon elkövetett állítólagos rendőri erőszakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a görög hatóságoknak védeniük kell az emberi jogokat, meg kell fékezniük az erőszakot és büntetőeljárásokat kell indítaniuk a felelősök ellen

MTI