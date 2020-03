Tavaszi barangolások a Mátra Jövője turisztikai egyesülettel

2020. március 11. 00:12

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 12 éve indította útjára saját programját Mátrai Múzeumok Éjszakája néven. Az idei szezonnyitó rendezvényen új települések mutatkoztak be az egyesülettel együttműködve.





– A program igyekszik bemutatni szűkebb hazánk kevesebb figyelmet kapott értékeit, legyen az kézműves, mint László Gyula patkolt tojás kiállítása, vagy különleges természeti érték, mint a verpeléti Vár-hegy, vagy a templomok. Olyan településekre is fény vetült, amelyeket a múltban alig ismertek a turisták – mondta el lapunk kérdésére Kápolnai Nagy ­Ágnes, az egyesület elnöke.

Az első programban Detk, Kisnána, Abasár és Gyöngyös szerepelt.

– Detket némi túlzással a Mátra kamrájának nevezhetjük. Itt igazi kuriózum található, a Detki Chili és Kendertanya. A tulajdonos pár a főváros mellől költözött ide, s kezdetben azért kezdtek csilit termeszteni, mert nem találtak elég erős paprikát a környéken. A kendertermékek készítése már tudatos vállalkozás volt, a vendégek megkóstolhatták a kenderpestót is – sorolta Kápolnai Nagy Ágnes, s hozzátette: bemutatkoztak a Detki Almárium olajai is, ahol a tökmagolaj mellett különleges málnaolaj is fellelhető. – Ez a vállalkozás úgy kezdődött, hogy nem tudtak mit kezdeni a sárgabarackmaggal, lett belőle olaj és cukrozott, fahéjas barackmag.

A kecskesajt sem hiányzott a palettáról, többen a kecsketejet is kóstolták. Mátrai település nincs bor nélkül, így a Detki Mentaház tulajdonosa, Katona Ágnes a családi borászat termékeit kínálta. Délelőtt a Tarródy–Gosztonyi-kastély felújításra váró épületébe pillantottak be, ahol a legenda szerint Kossuth Lajos is megfordult, s a tulajdonosok tervezik a teljes körű rekonstrukciót. Detk polgármestere, Stefanovszki Tamás arról beszélt: szeretné, ha többen megismernék a falu értékeit, ezért örült a lehetőségnek. A kóstolók után a résztvevők megnézték a ­régészeti múzeumot, a község köztéri szobrait, köztük a művelődési ház falán látható Nagy-Magyarország domborművet.

– Kisnána vára legendáival a Mátra különleges színfoltja. A 3D vetítésen a vár építését láthatták vendégek, megnézték a kőtárban az ország legnagyobb opálját és az Alvó sárkány legendájához kapcsolódó kutat a várudvaron – részletezte az egyesület elnöke. – Itt sem maradhatott el a kóstoló: a Boszi lekvár, nevével ellentétben, nem hordoz bűbájt, a bodza és a szilva házasításából készített különleges finomság. A kisnánai várban egyébként nyáron ismét megrendezi az egyesület a Hálózsákos éjszaka elnevezésű programot. A vendégek a várban alhatnak, közben csillagászkodnak, vagy betyárok támadását élik túl.

Abasáron Kazsu Attila polgármester kalauzolta a vendégeket. Aba Sámuel szobránál kezdték a túrát, a település ma már tudatosabban szeretne építeni harmadik királyunk emlékeire. A templom után a Bolt-tetői ásatás helyszínére vezetett a séta.

– A tervek szerint Aba Sámuel sírjának a feltárása és a királyi központ országos jelentőségű látogatóhely lehetne. A történelmi pince egy éve került az önkormányzat tulajdonába, jelenleg is dolgozunk a hasznosításon. A több tízezer literes hordókat és labirintust most először láthatták – közölte a polgármester.

A nap Gyöngyösön fejeződött be, a legendás Szent Bertalan-templom, vagy ahogy a helyiek hívják: Nagytemplom városában.

A nemrég megnyílt Dominium borászat szálláshelynek is jó épületben működik, egyedülállóan bortrezort is kialakítottak a tulajdonosok, s Orbánné Bernáth Mónika borzselével töltött, kézzel készített bonbonjait is kóstolhatták a vendégek. A tervek szerint tematikus utakat is szervez az egyesület, ahol a Mátra szakrális értékeivel ismertetik meg az érdeklődőket.

Szabadi Martina Laura

