Koronavírus - Nem állítják le minden amerikai járatukat az európai légicégek

2020. március 12. 21:31

Nem állítják le minden amerikai járatukat a nagy európai légitársaságok az amerikai beutazási korlátozások ellenére sem, de jelentősen csökken a járatszám a transzatlanti útvonalakon - derül ki a légitársaságok tájékoztatásából.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerda este jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt március 13-án éjféltól nem léphetnek be az Egyesült Államok területére azok, akik a schengeni övezetben voltak az elmúlt 14 napban. A rendelkezés nem vonatkozik a hazatérő amerikai állampolgárokra.

A Lufthansa Group erre reagálva délután azt közölte a honlapján, hogy a frankfurti, zürichi, bécsi és brüsszeli bázisokról továbbra is közlekednek New York - Newark, Chicago - O'Hare és Washington - Dulles repülőterére. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden más járatot töröltek, a nyugati partra egyetlen járat sem indul el.

Hasonló döntést hozott az Air France is, a párizsi központú légitársaság tájékoztatása szerint szombatig minden járat menetrend szerint közlekedik, azután Atlantába, Chicagóba, Detroitba, Los Angelesbe, New York - JFK-re, San Franciscóba és Washingtonba repülnek. Az Egyesült Államok hatóságainak visszajelzésére várnak, hogy a miami, bostoni és houstoni járatot elindíthatják-e.

A KLM konkrét repülőterek említése nélkül azt írta, azokra a repülőterekre közlekednek szombattól, ahol szűrik a beérkező utasokat.

Az International Airlines Group (IAG) érintett cégei (Iberia, Level, Aer Lingus) nem közölt változást, a Budapest és New York között járatot üzemeltető LOT Polish Airlines későbbre ígért tájékoztatást.

Európa és az Egyesült Államok között naponta mintegy 250 gép közlekedik, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint a korlátozó intézkedés 500 járatot és naponta 125 ezer utast érint.



MTI