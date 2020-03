Emmi: javultak a magyar diákok eredményei

2020. március 13. 09:53

A PISA-méréshez hasonlóan javultak a magyar tanulók eredményei az országos kompetenciamérés adatai alapján is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken az MTI-vel.

A PISA jelvénye - eummena.org

A szaktárca közleményében kifejtette: matematikából a 8. évfolyamon átlagosan 1624 pontot értek el a tanulók, ami a mérések kezdete óta a legjobb eredmény, a 10. évfolyamon a diákok átlag képességpontja a 2010-ben mért 1613-ról 1670-re nőtt, ami ugyancsak az elmúlt évek legjobb eredménye. A szövegértésben a 8. évfolyamon elért átlagosan 1608 pont az eddigi legmagasabb érték, a 10. évfolyam azonban még ennél is eredményesebben szerepelt, a 2008-ban mért 1609 ponthoz képest 2019-re az átlageredmény 1661-re emelkedett.



A bázisként használt 6. évfolyamos eredményben nincs érdemi változás, az elmúlt években csak kisebb ingadozások figyelhetők meg.



A minisztérium tájékoztatása alapján az Oktatási Hivatal honlapján már elérhetők az országos kompetenciamérés eredményei. Ebből kiderül az is, hogy a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók hogyan tudják alkalmazni szövegértési képességeiket és matematikaieszköz-tudásukat tanulmányaikban és a hétköznapokban.



A 2001 óta minden évben megszervezett mérés alapján az érdeklődők képet kaphatnak az egyes iskolák jellemzőiről, megismerhetik az adott osztályok teljesítményadatait, megtudhatják, hogy az esetleges hátrányokat az iskola mennyire képes kompenzálni. Az eredmények az ország többi iskolájával is összevethetők.



Kiemelték: a tárca abban bízik, hogy a javulás trendszerű marad, és tükrözi "az oktatási rendszer fejlesztésére fordított kormányzati erőfeszítéseket, a pedagógusok színvonalas munkáját és a tanulók szorgalmát".



Az információkat a szülő a tanulói mérési azonosító felhasználásával ismerheti meg - olvasható a közleményben.



Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tavaly decemberben beszélt arról, hogy az akkor bemutatott, a 2018 tavaszán végzett PISA-felmérés eredményei alapján minden területen - szövegértésben, matematikában és a természettudományokban is - javult a 15 éves magyar tanulók teljesítménye.



A PISA-vizsgálat a világ legfejlettebb országait tömörítő gazdasági szervezet, a párizsi székhelyű OECD nemzetközi tanulói teljesítménymérési programja, amelyet 2000-ben indítottak el, és háromévenként ismételnek meg.



MTI