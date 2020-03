Délvidék - Pásztor István: „Mindenhol lesz VMSZ-es jelölt, ahol magyarok élnek”

2020. március 13. 10:33

A Vajdasági Magyar Szövetség a kitűzött céloknak, feladatoknak megfelelően, rekordidő alatt gyűjtötte össze a támogató aláírásokat, melyek lehetővé tették, hogy március 9-én átadják a köztársasági parlamenti jelöltlistát, amelyet 11.969 polgár támogatott aláírásával. A listát már ki is hirdették negyedikként. Március 10-én, kedden, 5236 aláírással átadták a tartományi jelöltlistát is, amelyet ugyancsak a négyes sorszámmal hirdettek ki, szerdán, jelentette be csütörtöki, szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István.

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan a VMSZ elnöke elmondta:

– A Vajdasági Magyar Szövetség tizenegy önkormányzatban indít teljes jelöltlistát, tizenhárom helyen egyharmados listát, kilenc önkormányzatban pedig a Szerb Haladó Párttal koalícióban indulunk a választásokon. Összesen harminchárom önkormányzatban van jelöltje a Vajdasági Magyar Szövetségnek a soron következő önkormányzati választásokon. Ha figyelembe vesszük, hogy összesen negyvenhárom önkormányzatban kerül sor választásokra, akkor megállapíthatjuk, hogy ott, ahol magyar emberek élnek, ott a Vajdasági Magyar Szövetségnek valamilyen formában lesznek jelöltjei.

Pásztor István hozzátette, hogy azokban az önkormányzatokban nem lesz önálló listájuk, ahol még a támogató aláírások számának produkálására sincs elméleti esélyük sem: Szávaszentdemeteren, Rumán, Ingyián, Ürögön, Bácspalánkán, Bácson, Hódságon, Versecen és Zichyfalván. Fontosnak tartják viszont, hogy az ezeken a településeken élő magyar közösség képviseltesse magát az önkormányzatban és legyen valaki, aki oda bejáratos, aki intézni tudja az ügyeket.

Csókán, Kevevárán, Kishegyesen, Magyarcsernyén, Magyarkanizsán, Törökkanizsán és Zentán már kihirdették a VMSZ listáit a kettes szám alatt. Begaszentgyörgyön és Nagybecskereken a hármas szám alatt szerepel majd a VMSZ listája a szavazólapon, Apatinban, Óbecsén és Szenttamáson pedig a négyes alatt. Temerinben és Újvidéken várják a listák kihirdetését. Van egy pár önkormányzat, többek között a szabadkai, ahol még nem adták át a jelöltlistát, mert majd negyedikként szeretnék azt benyújtani, hogy ott is a négyes sorszámot kelljen majd a választópolgároknak bekarikázniuk.

A Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a választásokon, Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István név alatt, jelentette be a pártelnök, majd hozzátette:

- A vezérgondolat, amire a kampányt fogjuk fölfűzni, az három rövid szó: Közösség. Fejlődés. Jövő. Azt tapasztaljuk, hogy ezek azok a dolgok, amik az embereket leginkább foglalkoztatják. Ezekre felfűzve el tudjuk mondani az eddigi teljesítményünket is.

Pásztor István leszögezte: a járványhelyzet ellenére március 15-én lesz a kampánynyitójuk, viszont a meghirdetett viselkedési szabályokkal összhangban az összes olyan rendezvényt lemondják, amelyeknek körülményei ütköznek ezekkel a szabályokkal. Elmaradnak tehát a zárt rendezvények, illetve az ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvények. Április 1-ig a Vajdasági Magyar Szövetség nem fog saját kampányrendezvényt szervezni, esetleg csak olyan rendezvényeken vesznek részt, ahová meghívót kapnak, s ha azok nem ütköznek a meghirdetett szabályokkal.

- Meggyőződésünk, hogy a járvány megállításánál és az egészség megőrzésénél fontosabb nincs. Amikor visszavonják a biztonsági intézkedéseket, utána majd ráérünk kampányolni. Azt gondolom, hogy lesz elég idő elmondani mindazt, amit fontosnak tartunk – fogalmazott Pásztor István, majd a járvánnyal kapcsolatban még elmondta:

– Az első koronavírusos beteg egészségi állapotának a kezelése apropóján, az azzal kapcsolatban szerzett napi, többszöri információk alapján állítom, hogy a szerbiai egészségügy felkészült ennek a helyzetnek a kezelésére, ahogy az emberi számítások szerint lehetséges. Másrészről azt látjuk, hogy határozott elképzelések vannak a viselkedéssel kapcsolatban. Azt szeretném erről a helyről is mindenkitől kérni, hogy ezeket az utasításokat betartva próbáljunk eljárni. Ne ragadjon el bennünket a pánik, de ne viselkedjünk lekicsinylően sem a problémával kapcsolatban.

Pásztor István reméli, hogy az intézkedések megfelelőek lesznek, és a járvány Szerbiában semmiképpen sem ölt olyan méreteket, mint Olaszországban.

Németh Ernő

vajma.info