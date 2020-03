Házi karanténba kerül a teljes román kormány

2020. március 13. 10:36

Házi karanténba vonul Ludovic Orban román miniszterelnök, kormányának tagjai, valamint a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos állandó bizottságának és szenátusi frakciójának tagjai, miután a párt egyik szenátorát, aki az elmúlt napokban részt vett a párt politikai döntéshozatalában, koronavírussal fertőzöttnek találták.

Mindezt Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök jelentette be pénteken rendkívüli sajtótájékoztatón. Elmondta: Vergil Chitac szenátor, aki pénteken koronavírus-fertőzöttnek bizonyult, részt vett a romániai kormányválság feloldásával kapcsolatos politikai egyeztetéseken, és fennáll a veszélye, hogy mások is megfertőződtek. A konstancai szenátor február 17. és 19. között vett részt egy brüsszeli NATO-tanácskozáson, vélhetően ott fertőződött meg. Tőle kaphatta el a vírust irodavezetője, aki a családját is megfertőzte. Valamennyiüknek péntek délelőtt lett pozitív a vírustesztje.



A miniszterelnök bejelentette: a kormány egyik protokollvillájába vonul házi karanténba, ahol minden lehetősége meglesz, hogy továbbvigye hivatalát. Arra kérte a kormány és pártja vezető testületének tagjait, hogy szigeteljék el magukat, és csakis telefonon, elektronikus úton lépjenek kapcsolatba egymással, munkatársaikkal. Hozzátette: ezután döntenek arról, hogy hol lesznek elkülönítve kabinetjének miniszterei.



Azt is közölte, hogy a kormány minden tagjától és a PNL azon politikusaitól, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött kollégájukkal, mintát vesznek, amelyen elvégzik a koronavírus-tesztet, és a vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozzák.



Ludovic Orban azt is elmondta, hogy a kialakult helyzetről azonnal értesítette Klaus Iohannis államfőt. Közölte: nem vehet részt a délutánra tervezett politikai egyeztetésen. Klaus Iohannis délutánra egyeztetésekre hívta a politikai pártok képviselőit, hogy ezek végén kormányalakítással bízzon meg valakit. A román sajtó biztosra vette, hogy éppen Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök fog újabb kormányalakítási megbízatást kapni.



Klaus Iohannis bejelentette: videokonferencián fog tanácskozni a pártok vezetésével a kialakult politikai helyzet kezeléséről.



MTI