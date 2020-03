Labdarúgó NB I - Zárt kapus forduló következik

2020. március 13. 10:58

A koronavírus-járvány miatt zárt kapus fordulók következnek a labdarúgó OTP Bank Ligában. A szombati, 25. körben az élcsapatok hazai pályán szerepelnek.

Fradi-öröm: még a vírusmentes"békeidőkből" - MTI/Szigetváry Zsolt

A címvédő és listavezető Ferencváros a Kaposvárral találkozik. A zöld-fehérek 48 mérkőzés óta nem találtak legyőzőre az élvonalban a Groupama Arénában, és már az is bombameglepetés lenne, ha a tavasszal még nyeretlen, legutóbbi hét mérkőzésén vesztes - négy forduló óta gólképtelen - somogyiak akár egyetlen pontot is szereznének.



A második helyen álló MOL Fehérvár FC hét közben a Magyar Kupában a Zalaegerszeg kiütésével (5-0) jutott a legjobb négy közé, a bajnokságban vélhetően nem lesz ilyen könnyű dolga, ugyanis azt a Diósgyőrt fogadja, amely a legutóbbi négy fordulóban egy döntetlen mellett három győzelmet aratott.



A harmadik Mezőkövesd rövid időn belül harmadszor is megmérkőzik a Puskás Akadémiával: a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán március 3-án Felcsúton 1-0-s vendégsiker született, majd a szerdai 1-1-es döntetlen a Mezőkövesd továbbjutását eredményezte.



Az M4 Sport a Ferencváros-Kaposvár és MOL Fehérvár-Diósgyőr találkozót élőben közvetíti. A Kossuth Rádió a 17 órakor kezdődő összecsapásokról 18.02-tól Körkapcsolásban tudósít, majd 20.12-től a MOL Fehérvár-Diósgyőr mérkőzés lesz hallható. Az m4sport.hu oldalon minden találkozót élőben lehet követni.



A 25. forduló programja:



szombat:

Ferencvárosi TC-Kaposvári Rákóczi FC 17.00



Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 17.00



Újpest FC-Paksi FC, Zalaegerszeg 17.00



Budapest Honvéd-Kisvárda Master Good, Illovszky Rudolf Stadion 17.00



Debreceni VSC-ZTE FC 17.00



MOL Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 19.30

A tabella:



1. Ferencváros 22 15 5 2 39-19 50 pont



2. MOL Fehérvár FC 24 15 4 5 46-22 49



3. Mezőkövesd Zsóry FC 24 13 5 6 37-21 44



4. Puskás Akadémia FC 24 10 8 6 39-31 38



5. Diósgyőri VTK 24 11 3 10 34-32 36



6. Budapest Honvéd 24 9 7 8 24-27 34



7. Debreceni VSC 23 9 3 11 36-41 30



8. Kisvárda Master Good 24 8 4 12 30-35 28

9. Újpest FC 23 8 4 11 30-36 28



10. Paksi FC 24 8 3 13 29-41 27



11. ZTE FC 24 6 7 11 31-37 25



12. Kaposvári Rákóczi FC 24 3 1 20 19-52 10

Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencváros-Debreceni VSC mérkőzést április 7-én pótolják, míg a 20. fordulóból elhalasztott Újpest FC-Ferencváros rangadót április 21-én játsszák le.

MTI