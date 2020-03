MKPK: aki nem tud misére menni, töltsön több időt imával

2020. március 13. 11:05

A koronavírus idején is érvényes a katolikus egyház előírása, hogy aki nem tud misére menni, töltsön több időt imával - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) pénteki, az MTI-hez is eljuttatott közleményében.



Azt írták: a koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok "mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak".



Megismételték, hogy a templomokat nem zárják be, de azt kérik, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében "érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe".



Kiemelték: "különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra".



Kitértek arra: a járványveszély idején várható online miseközvetítés, van, ahol szabadtéri szentmisét tartanak vagy más módon segítik elő a kisebb közösségekben való templomi liturgikus ünneplést.



A közszolgálati televízió már vasárnap, március 15-én szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk vagy más komoly ok miatt nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek - tették hozzá.



Mint írták, a jelenlegi helyzetben is érvényesek a katolikus egyház katekizmusában és az egyházi törvénykönyvben található előírások, "amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban".



A közmédia korábban azt közölte, hogy bővíti vallási témájú műsorait vasárnap, így a felekezeti magazinműsorok és a protestáns istentisztelet-közvetítés mellett már most vasárnap este hat órai kezdettel szentmisét közvetítenek a Duna Worldön és a Kossuth rádióban.



Az MKPK pénteki közleményéhez csatolták Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek imáját, amelyet a koronavírus-fertőzés idejére írt. A bíboros ebben azért imádkozik, hogy "a tudomány emberei" "mielőbb megtalálják a járvány ellenszerét, hogy a társadalmak vezetői "megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz".



"Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak" - kéri Erdő Péter.



MTI