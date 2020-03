Koronavírus - Az iskolák bezárását sürgeti a Jobbik

2020. március 13. 14:12

Az iskolák mihamarabbi bezárását sürgette a koronavírus-járvány megfékezése érdekében Ander Balázs, a Jobbik alelnöke pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

A vírus terjedését talán hathatósan meg lehetne állítani, ha meghallaná a kormány a javaslatunkat - mondta, hozzátéve: két tucat államban tették már meg ezt a lépést, a 28 uniós tagállam közül 15, a négy visegrádi állam közül pedig a többi három már meghozta ezt a döntést.



Noha ellenzéki párt vagyunk, támogatjuk a kormány azon lépéseit, amelyek valóban a járvány megfékezését szolgálják, viszont azt senki ne várja el tőlünk, hogy asszisztáljunk mindenféle sületlenséghez - mondta, ismét sürgetve "a védekezés főembere", a szerinte a feladatra teljesen alkalmas Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere menesztését.



A Jobbik számára a legfontosabb a magyar emberek biztonsága és megnyugtatása - jelentette ki, rendkívül károsnak nevezve a kormány "csak azért is vagy csak azért sem" mentalitását, mert szerinte ez az oka, hogy - szemben pártja javaslatával - nem zárják be az oktatási intézményeket.



Nem a tanárokat kell fenyegetni fizetésmegvonással, nem a gyermekeket zsarolni azzal, hogy nem lesz bizonyítvány és ugrik a tanév, hogyha elfogadják a Jobbik javaslatát - jelentette ki Ander Balázs, a Jobbik alelnöke.



Közlése szerint az olaszországi modell megmutatja, hogyan lehet ebben a helyzetben is bért fizetni a pedagógusoknak, a távoktatás bevezetésével pedig el lehet kerülni, hogy az elmaradt órák magas száma miatt évet kelljen ismételniük a diákoknak.

MTI