Megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát az amerikai kongresszusban

2020. március 13. 14:35

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából Szabó László, Magyarország washingtoni nagykövete megkoszorúzta csütörtökön a Capitolium épületében álló Kossuth Lajos-szobrot.

A Kossuth-szobor - archív, hungaryfoundation.org

A koszorúzás a szobor leleplezésének 30. évfordulóján történt.



Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott Thomas Modly megbízott tengerészeti miniszter és Andy Harris marylandi republikánus képviselő is.



Ünnepi beszédében Szabó László emlékeztetett arra, hogy a berlini fal leomlása után alig néhány hónappal leplezték le a szobrot, csaknem 150 évvel azután, hogy "a magyar demokrácia atyja" elmondta híres beszédét az amerikai kongresszus két háza előtt.



"Ünnepeljük hát az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulójának előestéjén a szabadságküzdelmek valamennyi magyar hősét" - mondta a nagykövet.



A közelben álló két másik szoborra - Václav Havel egykori cseh elnökére és Winston Churchill volt brit miniszterelnökére - mutatva hozzáfűzte: "ünnepeljük a demokrácia cseh bajnokait és a bátorság brit óriásait" is.



Szabó László hangsúlyozta: megünneplendők közös értékeink és érdekeink, közös politikai, kulturális és katonai örökségünk is. "Segítsük egymást, és dolgozzunk együttes erővel egy jobb világért e nehéz időkben, amikor globális járvány tizedel kíméletlenül, de amely egyúttal kihozza belőlünk az emberséget és a jobbik énünket" - hangoztatta a nagykövet.



Thomas Modly a két országot összekötő történelmi eseményeket, forradalmakat és függetlenségi háborúkat elevenítette fel. Fontosnak tartotta megidézni a saját magyar családi hátterét is, az ügyvezető miniszter ugyanis 1956-ban bevándorolt magyarok gyermeke.



A szintén magyar gyökerű Andy Harris rövid beszédében azt emelte ki, hogy még az olyan nem nagy országok is, mint Magyarország vagy Csehország, hatást tudnak gyakorolni az Egyesült Államokra, ha olyan "nemes és időtlen értékekről" van szó, mint a szabadság, a függetlenség, a demokrácia vagy az emberi jogok.



A koronavírus-járvány miatt az Egyesült Államokban a diplomáciai képviseleteken és a különböző magyar közösségekben törölték az ünnepi megemlékezéseket.



Az országban - ahová Kossuth az akkori amerikai elnök, Milland Fillmore meghívására érkezett 1851-ben - több városban is szobor őrzi a magyar szabadságharc vezetőjének emlékét. Egészalakos, illetve mellszobra áll Washington mellett New Yorkban, Los Angelesben, Clevelandben, és az iowai Algonában, amely Iowa Kossuthról elnevezett megyéjének székhelye.

MTI