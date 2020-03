Rómában mégsem zárják be a plébániatemplomokat

2020. március 13. 14:43

Egy napig sem maradtak zárva a plébániaként működő templomok Rómában, miután a római egyházmegye pénteken módosította korábbi intézkedését a katolikus imahelyek bezárásáról.

Angelo De Donatis - agensir.it

A hívők által látogatott templomok ismét megnyithatják kapuikat az olasz fővárosban. A zárás továbbra is vonatkozik a műemléktemplomokra és a vatikáni Szent Péter-bazilikára is. Érvényben marad a rendeletnek az a része, amely felmenti az egyházmegye híveit a vasárnapi és az úgynevezett parancsolt ünnepek alkalmából tartott szentmiséken való részvétel alól. Misét továbbra sem mutatnak be a templomokban.



Angelo De Donatis bíboros, a római egyházmegye vikáriusa csütörtökön elrendelte az olasz főváros katolikus templomainak lezárását április 3-ig. Az észak-olaszországi tartományokban már bevezetett óvintézkedéshez csatlakozott.



A hívőkhöz most írt nyílt levelében azonban módosította döntését. Hangsúlyozta, a római egyházmegye "közel akar maradni Isten népéhez, mindenkivel éreztetve, hogy az egyház nem zárja le kapuit senki előtt". De Donatis bíboros a plébánosok "bölcs megítélésére" bízta a megfelelő egészségügyi lépések megtételét, többek között a papok és a hívők, valamint a hívők közötti legalább egy méteres biztonsági távolság betartását.



"A szükséges óvatossággal biztosítsátok a szentségek vígaszát a betegeknek, nyújtsatok segítséget a szegényeknek, és azoknak, akik nem számíthatnak senkire" - írta Angelo De Donatis. Hangsúlyozta, hogy az egyháznak az elesettek, betegek, magányos emberek mellett kell állnia.



Arra kérte a családokat, otthon se feledkezzenek meg az imáról.

A római egyházmegye templomainak bezárását elsőként Ferenc pápa kommentálta péntek reggel, a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában hívők nélkül bemutatott misén kijelentve, hogy "a drasztikus döntések nem mindig helyesek".

MTI