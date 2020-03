Román kormányalakítás - Ismét Ludovic Orbant kérte fel az államfő

2020. március 13. 16:06

Ismét Ludovic Orbant, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét bízta meg kormányalakítással pénteken Klaus Iohannis román államfő, miután az előző miniszterelnök-jelölt, Florin Citu a koronavírus-válságra hivatkozva visszaadta megbízatását, átengedve a tisztséget a párt elnökének.

Iohannis az alkotmány által megkövetelt kormányalakítási egyeztetéseket is telekonferencia formájában folytatta le a parlamenti pártokkal, mivel a PNL teljes vezetősége és az ügyvivő kormány tagjai is pénteken házi karanténba kerültek.



Az államfő jelezte: minden politikai párt felelősen viszonyult a különleges helyzethez, megértették, hogy most nincs helye a politikai torzsalkodásnak, és ígéretet tettek arra, hogy a parlament rekordsebességgel - valószínűleg még szombaton - beiktatja az új kormányt.



Iohannis úgy értékelte, hogy a - parlament által február elején megbuktatott - Orban-kormány kiválóan ellátta feladatát, és a koronavírus-válsággal kapcsolatos óvintézkedéseket is idejében meghozta, így Romániában viszonylag kevesen - péntek délutánig 75-ön - kapták el a fertőzést.



Az elnök szerint a lakosság egészségének minél hatékonyabb védelme érdekében sürgősen teljes jogú kormányra van szükség. "Ha most minden megváltozna (a kormány összetételében), semmi sem működne" - mondta Iohannis, előrevetítve, hogy Orban valószínűleg nem változtat a jelenleg ügyvivői hatáskörrel működő kormánya névsorán.



A koronavírus-járvány közepette Ludovic Orban lehet az első olyan román kormányfő, aki a külvilágtól elszigetelve, házi karanténban veszi át mandátumát. Orban és az ügyvivő kormány tagjai azt követően vonultak elkülönítőbe, hogy a PNL egyik szenátora, aki az utóbbi napokban a pártvezetés több értekezletén is részt vett, pénteken koronavírussal fertőzöttnek bizonyult.



A parlament vezetése arra készül, hogy a miniszterjelöltek meghallgatását is telekonferencia formájában szervezi meg, és a bizalmi szavazás alkalmából sem ül össze egy terembe a 465 tagú kétkamarás román parlament, hanem valamilyen alternatív megoldást keresnek arra, hogy egyenként adhassák le voksukat.

MTI