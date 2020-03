Gulyás: Balsai István hozzájárult a független Magyarország létrejöttéhez

2020. március 13. 16:44

Balsai István közéleti munkássága hozzájárulás volt a szabad és független Magyarország létrejöttéhez - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken, az Antall-kormány igazságügyi miniszterének, az Alkotmánybíróság tagjának temetésén, a budapesti Farkasréti temetőben.

Gulyás Gergely búcsúztató beszédében tekintélyt sugárzó, ugyanakkor kifejezetten közvetlen, tanácsadásra mindig kész emberként jellemezte Balsai Istvánt, aki szolgálatának állomáshelyeitől függetlenül soha nem lett hűtlen konzervatív, nemzeti kereszténydemokrata elveihez.



Kiemelte, a Balsai Istvánra emlékezés közben egy túl korán, drámai gyorsasággal lezárult, mégis teljes életút bontakozik ki.



A miniszter felelevenítette, hogy Balsai István egyike volt azon keveseknek, akik több mint harminc éven át a demokratikus jogállam alkotmányos intézményeinek aktív résztvevői voltak.



A küzdelem pedig, amelyben olyan állhatatosan harcolt, győzelemre áll: Balsai István közéleti munkássága ugyanis hozzájárulás volt egy szabad és független Magyarország létrejöttéhez - mondta.



Gulyás Gergely szólt arról is, hogy Balsai István ahhoz a konzervatív jogászgenerációhoz tartozott, amelynek tagjai a rendszerváltoztatás folyamatától magától értetődő felelősséget éreztek a közügyek iránt. Ezért lett az MDF tagja, ezért lett az új választójogi törvény társszerzője és Antall József akkori miniszterelnök ezért kérte fel, hogy legyen az első szabadon választott kormány igazságügyi minisztere.



Hangsúlyozta, Balsai István minisztersége alatt születtek meg a demokratikus jogállam és piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen törvények.



Gulyás Gergely felidézte azt is, hogy Balsai Istvánt 1998-2010 között négyszer választották országgyűlési képviselővé II. kerületi egyéni választókerületében, 2010 után pedig aktív szereplője volt az új alaptörvény elfogadásának.



Balsai István miniszterelnöki biztosként sokat tett a 2006. őszi állami erőszak felderítéséért - mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, fájt neki, és a jogállam gyengeségét látta abban, hogy az érdemi büntetőjogi felelősségre vonás elmaradt.



Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke arra emlékezett, hogy Balsai István realizmusa és józansága megkülönböztetett értéket jelentett számukra.



"Nem primadonna, hanem csapatjátékos, alkotótárs volt" - fogalmazott, majd hozzátette: Balsai István magát - a testületben egyetlenként - következetesen nem alkotmánybírónak, hanem az Alkotmánybíróság tagjának nevezte.



Ez nem csak játék volt a szavakkal, Balsai István ugyanis a kollegialitást nagyobbra értékelte az egyéni teljesítménynél, a zenekart fontosabbnak tartotta a szólistáknál - fogalmazott az Alkotmánybíróság vezetője.



A temetésen Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök mellett a kormány több tagja, a Fidesz-KDNP jelenlegi és volt országgyűlési képviselői is végső búcsút vettek Balsai Istvántól.

