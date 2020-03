Koronavírus - Horvátországban bezárják az iskolát és az óvodákat

2020. március 13. 18:00

A koronavírus-járvány lassítása céljából hétfőtől két hétre bezárják az iskolákat és az óvodákat Horvátországban - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő pénteken.

Andrej Plenkovic - balhansight.com

Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára a horvát közszolgálati televízió (HRT) hármas csatornája közvetíti majd a tananyagot, míg a felső tagozatosok, a középiskolások és a felsőoktatási intézmények diákjai távoktatásban részesülnek majd, úgynevezett virtuális osztálytermeken keresztül - magyarázta a kormányfő.



Kifejtette: azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekeik felügyeltét, beküldhetik őket az iskolákba, amelyek továbbra is működni fognak, vagyis a tanároknak be kell járniuk dolgozni. Ugyanez vonatkozik az óvodákra is - tette hozzá.



Plenkovic továbbá elmondta, hogy a kormány a koronavírus leküzdésére irányuló gazdasági intézkedésekben a munkahelyek megőrzésére helyezi a hangsúlyt, ezért a kis- és középvállalkozások likviditása érdekében adóhalasztást helyez kilátásba.



Horvátországban jelenleg 32 új koronavírussal fertőzöttet tartanak nyilván. Egy zágrábi óvodában elsőként regisztráltak egy kiskorú fertőzöttet is.



Szlovéniában csütörtök óta 45-tel 141-re emelkedett a fertőzöttek száma. Szlovénia már korábban bejelentette, hogy hétfőtől országszerte szünetel az oktatás.



Simona Repar Bornsek, a szlovén egészségügyi minisztérium államtitkára sajtótájékoztatóján azt mondta: hét rendelőn kívül minden fogorvosi rendelőt bezárnak az országban.

Simona Repar Bornsek - engnews24h.com

Bejelentette továbbá, hogy változtatnak a tesztelési protokollon is. Azokat, akik enyhe tünetekkel rendelkeznek, nem tesztelik többet, hanem otthoni karantént rendelnek el számukra. Csak súlyos esetekben végeznek koronavírustesztet és rendelnek el kórházi kezelést a jövőben. Az országban március eleje óta 4346 koronavírustesztet végeztek el, ezek eredménye negatív lett.



Mint az államtitkár mondta, a kormány intézkedési tervének második szakaszába léptek, ami annyit jelent, hogy amennyire csak lehet, csökkenteni kell a társas érintkezéseket.

MTI