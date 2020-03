Koronavírus - Lengyelország ideiglenesen lezárja a határokat

2020. március 13. 21:01

A Covid-19-fertőzés megelőzése érdekében Lengyelország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést, nem engednek be külföldieket az országba - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott válságstáb pénteki tanácskozása után.

A csütörtökön bejelentett veszélyhelyzet keretében vasárnaptól foganatosítandó intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.



A külföldről hazatérő lengyel állampolgárok, illetve a lengyelországi tartózkodási és munkaengedéllyel rendelkező külföldiek számára lehetővé teszik a határátlépést személygépkocsival, de 14 napos karanténba helyezik őket - mondta Morawiecki.



A nemzetközi repülő- és vonatjáratokat vasárnapra virradóan leállítják. Az árubehozatal továbbra is lehetséges lesz. A belföldi közlekedési járatok egyelőre változatlanul közlekednek.



Morawiecki közölte továbbá: szombattól - egyelőre két hétig - korlátozzák az üzletközpontok működését, de továbbra is nyitva lesznek az élelmiszerboltok, a patikák és a bankok. Bezárják a vendéglátó- és szórakozóhelyeket. Emellett ötven személyre korlátozzák az egy helyen tartózkodók számát, ami az egyházi rendezvényekre is vonatkozik.



A munkáltatókat a kormányfő a távmunka minél szélesebb körű lehetővé tételére biztatta.



Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter elmondta, hogy a jövő hét folyamán jelentős növekedés várható a lengyelországi megbetegedések számát illetően. Mindazonáltal úgy látta, határozott megelőző lépésekkel jelenleg még esély van a terjedés lassítására.





Lukasz Szumowski - 02.pl



Lengyelországban péntek estig 68 fertőzést regisztráltak, 24 órával ezelőtt még csak 51 volt a fertőzöttek száma. Tizenkilenc kórházat fertőző, a koronavírus kezelésére szánt szakkórházzá alakítanak át.



A lengyel kormány már csütörtöktől március 25-ig felfüggesztette az oktatást az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézményekben, bezártak a színházak, mozik, múzeumok.

A házi karanténba helyezetteket szerda óta a rendőrség naponta ellenőrzi, hogy betartják-e az intézkedést.

MTI