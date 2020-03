Megszavazta a szlovén parlament az új átmeneti kormányt

2020. március 13. 21:03

Bizalmat szavazott a Janez Jansa vezette átmenti jobbközép koalíciós kormánynak péntek este a szlovén parlament.

Janez Jansa - siol.net/Ana Kovac

A négypárti koalíciós kabinetet 53:31 arányban fogadták el a 90 tagú ljubljanai törvényhozásban.



Az új kormánykoalíciót alkotó négy párt - a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS), a kereszténydemokrata Új Szlovénia (NSi), a Modern Közép Párt (SMC) és a Szlovénia Nyugdíjasainak Demokrata Pártja (DeSUS) - összesen 48 parlamenti képviselővel rendelkezik a törvényhozásban.



Janez Jansa a szavazást megelőzően a parlamentben ígéretet tett, hogy maximális erőfeszítéseket tesznek a koronavírus-járvány megállítására. Beszédében főleg erre helyezte a hangsúlyt, hisz az új átmeneti kormány egy nappal az után alakult meg, hogy Szlovéniában járványt hirdettek.



Mint mondta, a kormány a parlamenti ülést követően azonnal megtartja első ülését, amelyen újabb intézkedéseket vezetnek be a fertőzés megfékezésére.



Bejelentette továbbá, hogy válságstábot hoznak létre, mert most következetes, hatékony és óránkénti koordinációra van szükség a vírus terjedésének megállítására nemcsak Szlovénián belül, hanem a szomszédos országokkal és az Európai Unióval is.



Úgy vélte: a távozó kormány megbukott a teszten az elmúlt napokban. A hatóságok válaszát a kialakult helyzetre a 2015-ös migrációs válsághoz hasonlította, amikor szerinte a kormány alulbecsülte a történéseket és a reakciók kaotikusak voltak.



Jelezte, hogy jövő héten rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze, hogy a távozó kormány által kidolgozott intézkedéseket szükség szerint kiegészítsék.



Az előző kormányfő, Marjan Sarec január végén, koalíciós nézeteltérésekre hivatkozva mondott le.



Jansa ezt követően tárgyalásokba kezdett több parlamenti párttal, köztük a Sarec vezette kisebbségi kormány két koalíciós partnerével. A szlovén parlament március 3-án választotta meg miniszterelnök-jelöltnek. Jansának ezt követően 15-nap állt rendelkezésére, hogy miniszter-jelöltjeit a parlament elé terjessze. Eredetileg jövő kedden szavaztak volna kormányról, de a koronavírus-járvány miatt előrehozták a voksolást.



A 2018. június eleji általános választásokon az SDS nyert, 25 mandátumot szerezve, de nem tudott kormányt alakítani. Ezt követően, augusztus elején a második helyen befutott Marjan Sarec Pártja (LMS) elnökét, Sarecet választotta meg miniszterelnök-jelöltnek a szlovén parlament. Az általa alakított ötpárti koalíció azért állt össze, hogy megakadályozza Jansát a kormányalakításban, és mindvégig kisebbségben kormányzott.



Az új átmeneti kormány a 2022-ben esedékes parlamenti választásokig marad hivatalban.



MTI