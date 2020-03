A koronavírus elleni terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium

2020. március 13. 23:12

Az új koronavírus okozta megbetegedés kezelésére szolgáló gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) péntek este az MTI-vel.

A közlemény szerint a kormányzati támogatással meginduló együttműködés célja nem az immunvédettséget kialakító védőoltás, hanem egy olyan terápiás készítmény létrehozása, amely a fertőzöttek szervezetében semlegesíti a vírust.



Mint írták, az új koronavírus által okozott megbetegedés kezelésére a szakirodalom alapján egy "fúziós fehérje" lehet a leginkább alkalmas. Ahogy minden gyógyszerkutatás, a terápiás fehérje fejlesztése is időigényes, számos kockázatot és bizonytalanságot hordoz. A folyamatnak maradéktalanul meg kell felelnie a hatóságok által előírt szigorú követelményeknek - tették hozzá.



Ezért eredményes készítményfejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül - hangsúlyozták, hozzátéve: ha azonban a projekt a rendkívül éles nemzetközi versenyben sikerrel jár, akár több évtizedre is megalapozhatja a koronavírus és az ahhoz hasonló megbetegedések kezelését Magyarországon.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a készítmény létrehozását a rendelkezésre álló kutatás-fejlesztési forrásokból támogatja.



A konzorcium vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Immunológiai Tanszéke, tagjai is a hazai felsőoktatási és gyógyszerkutatói szféra meghatározó képviselői. A meginduló munkában részt vesznek a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológiai Intézete és a Szentágothai János Kutatóközpont komoly szaktudással rendelkező kutatói, virológusai. Az együttműködés vállalati oldalát a hazai gyógyszerkutatásban és biotechnológiai fejlesztésben élen járó, megfelelő gyártási kapacitásokkal rendelkező Richter Gedeon Nyrt. és a biotechnológiai fejlesztéseket nemzetközi szinten végző ImmunoGenes Kft. szakemberei adják - áll az ITM közleményében.





MTI