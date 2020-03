Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Zentán

2020. március 14. 00:01

In memoriam gróf Batthyány Lajos címmel tartottak megemlékezést Zentán, a Városháza oszlopcsarnokában Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar kormány, a népek tavaszának magyar reménységeit megvalósítani igyekvő, mártírhalált halt miniszterelnök tiszteletére.

Az összejövetel kezdetén Máriás Endre, a újságíró üdvözölte az egybegyűlteket, majd a rendezvény szónoka, Perpauer Martint, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma zentai szervezetének elnöke tartotta meg történelmi összefoglalóját. Az elhangzottakban kiemelték, hogy 1848. március 15-e a magyar forradalom és szabadságharc kezdete. 172 évvel ezelőtt ugyanis a nemzet emelte fel a szavát és alkotni képes közös célokért tenni tudó és akaró egyének kivívták a szabadságot.

Ma már tudjuk, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nem csak Magyarország újkori történelmének volt az egyik legmeghatározóbb eseménysorozata, hanem az európai és az egyetemes történelem szerves része is egyben – fogalmazott a szónok. Hangsúlyozta továbbá, hogy büszkeséggel tűzzük fel a kokárdát, de nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, a hazaszeretetünkre, a márciusi ifjakra és azokra a szabadságharcosokra, akik abban a reménytelennek tűnő helyzetben is szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel. Szabadság, összefogás, alázat, felelősség – ezek legyenek a mindennapok alapelvei, függetlenül attól, hogy most már nem 1848-at, hanem 2020-at írunk.

Az alkalmi műsorban Baráth Emília és Baráth László zenei produkcióval lépett fel.

A beszédeket követően az önkormányzat képviselői, a helyi pártok és civil szervezetek tagjai megkoszorúzták az emléktáblát. A magyarság fontos történelmi megemlékezése később a Felsővárosi temető fekete márvány obeliszkjénél folytatódott.

A temetőben Rusz Radován, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja Orbán Viktor levelét olvasta fel, majd Sztantity Szebasztián, a Vajdasági Magyar Szövetség Zenta községi szervezetének alelnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte, hogy nemzeti ünnepeink a múlthoz is, de a jelenhez is fűznek bennünket. A márciusi ifjak előtt óriási feladat állt. Az ifjúság megmutatta erejét, bátran kiállt, példát mutatott egy egész nemzetnek. Lesz is még szükség az ifjúság elszántságára, tenni akarására a napjainkban is.

A temetőben megtartott alkalmi műsorban a Délibáb Magyar Művelődési Egyesület tagjai léptek fel, ezután ennél az emlékműnél is elhelyezték a kegyelet virágait.

Rúzsa Mária

