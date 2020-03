Székelyföld: Termálvíz után kutatnak Csíkmadarason

2020. március 14. 00:06

A becslések és remények szerint több mint egy kilométeres mélységben található termálvizet igyekszik felszínre hozni az a kutatófúrás, amelyet a csíkmadarasi önkormányzat szeretne elvégeztetni. Az engedélyek megvannak, de kivitelező még nincs. Csíkmadarason termálfürdőt létesítenének a kezdeményezők. A fürdő látványterve Eredménytelenül zárult az a közbeszerzési eljárás, amelyet a csíkmadarasi önkormányzat írt ki még februárban egy 1200 méteres mélységig tartó mélyfúrás elvégzésére.

A fürdő látványterve

A munkálat elvégzéséhez szükséges licencet tavaly kapta meg az önkormányzat az Altalajkincsek Országos Ügynökségétől, a kutatófúrás célja pedig olyan mélységi termálvízréteg feltárása, amelyből később felszínre hozható és hasznosítható a becslések szerint 60-70 Celsius fokos hőmérsékletű víz. A mélyfúrás becsült értéke a kiírás szerint áfa nélkül 2 millió lej, és mivel nem érkezett ajánlat, a közbeszerzési eljárást meg kell ismételni.

Nagy remények

Csíkmadaras két geológiai törésvonalon helyezkedik el, a korábbi kutatások alapján készült tanulmány szerint ennek köszönhetően 1000–1100 méter mélységben akár 70 Celsius-fokos hőmérsékletű vizet találhatnak. „Az előző kísérleti fúrások, amelyek az 1950-es és ’60-as években történtek, akkor nem jutottak mélyebbre 600 méternél. Mivel az ország egyik leghidegebb része a Csíki-medence, és hőenergiára nagy szükség van, azt szeretnénk megnézni, hogy 1200 méteres mélységben mivel rendelkezünk” – ismertette kérdésünkre Bíró László.

37 Celsius-fok

A korábbi fúrások nyomán a 600 méteres mélységben 37 Celsius-fok volt a víz hőmérséklete, ez a felszínen 20 méter magasban tört fel. Csíkmadaras polgármestere szerint, ha a mélyben valóban van hasznosítható erőforrás, akkor lehet majd igényelni a kitermeléshez szükséges további engedélyeket. Többféle felhasználás Ha beigazolódik, hogy ebben a mélységben tényleg van termálvíz, azt nem csak a tervbe vett élményfürdő számára, hanem akár fűtésre is fel tudnák használni – vélekedik a polgármester.

Biomassza erőmű

Mivel a községben egy biomassza erőmű létrehozása is tervben van, amely a község középületeinek a fűtését is biztosítaná, a felszínre jutó termálvíz hozamtól és hőfoktól függően további jelentős energiaforrás lehetne, amit Bíró szerint felhasználás céljából a település további részeire tudnának eljuttatni. Helyi kezdeményező csoport is alakult korábban egy termálfürdő létrehozása érdekében, tavaly jegyezték be ennek nyomán a Madaraspart Rt.-t, amelynek feladata a csíkmadarasi fürdőprojekt kivitelezése.

Kovács Attila

