A West Ham alelnöke szerint törölni kellene az egész Premier League szezont

2020. március 14. 15:19

Karren Brady a Premier League-ben szereplő West Ham United alelnöke úgy véli, a kialakult helyzet miatt törölni kellene az angol bajnokság 2019/2020-as szezonját.

Ahogyan számos európai bajnokságot, úgy a Premier League-et is felfüggesztették a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt, így április 4-ig biztosan nem játszanak mérkőzéseket az angol bajnokságban.



A PL-ben több csapatról is kiderült, közvetlenül érintett a vírusban, az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta és Callum Hodson-Odoi megfertőződött, több Leicester-játékos karanténban van.



A West Ham alelnöke, Karren Brady szombati nyilatkozatában kifejtette, szerinte semmisnek kellene nyilvánítani a 2019/2020-as bajnokságot.



„Nem szabad elvetni azt a lehetőséget sem, hogy ezt a szezont törölni kell és semmisnek nyilvánítani, mert ha a játékosok nem tudnak pályára lépni, akkor nem lehet folytatni – idézi a Skysports Karren Brady-t. – Reménykedünk benne, hogy három hét alatt lecseng az egész, de azt hiszem, ez csak álom. Tehát, mi történik, ha a bajnokság nem fejeződik be? Mivel érintett játékosok vannak a PL-ben és a kupában is, az egyetlen tisztesség és észszerű dolog az lenne, ha az egészet érvénytelenné nyilvánítanák. Ki tudja, mi lenne a végeredmény, ha le tudnák játszani a teljes bajnokságot.Nyilván óriási csapás lenne a Liverpoolnak, hiszen 30 év után nyerhet újra bajnoki címet. Ezt majd a liga és a klubok tárgyalják meg a jövő heti rendkívüli ülésen."



Nem Brady az egyetlen, aki felvetette a szezon eltörlését. A Tottenham Hotspur javaslatot nyújtott be a ligának, hogy zárják le a szezont és ne hirdessenek végeredményt.

skysports.com