Hétfőn életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend

2020. március 15. 23:58

Hétfő reggel életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend, a diákok és a tanárok is készülnek az újfajta oktatásra. Több intézménnyel is beszéltek az M1 kollégái, a legtöbben nem aggódnak, mert már korábban is előfordult, hogy e-mailben kaptak tananyagokat. A Híradónak nyilatkozó igazgató azt mondta: jó döntés volt, hogy a kormány nem iskolai szünetet rendelt el.

A tanulók azt mondják, nem aggódnak, hiszen korábban is előfordult, hogy e-mailben kaptak teszteket, feladatsorokat és kiegészítő tananyagokat. Több diák már azt is tudja, hétfő reggel milyen felületen kell bejelentkeznie ahhoz, hogy részt vegyen a távoktatásban.

Egy érettségire készülő diák úgy nyilatkozott: rendszeresen vesz nyelvleckéket egy magántanártól interneten keresztül. Szerinte diákként most azt kell tudatosítania magában, hogy nincs iskolaszünet. Tanulni ezután is kell, csak a módszerek változnak.

Több iskolaigazgató szerint is jó döntés volt, hogy nem iskolai szünetet rendelt el a kormány. Orosz Ágoston azt mondta: a bejelentés óta többször összeült a tantestület, ahol átnézték az Oktatási Hivatal javaslatait és összegyűjtötték a már jól működő tapasztalatokat. Úgy véli, a digitális tananyagok tekintetében jól állnak. Azt a következő napokban döntik el, hogy hosszú távon melyik felületet használják majd, de szerinte fontos, hogy az iskolában mindenki ugyanazt a programot használja.

A Szolnoki Szakképzési Centrum igazgatója azt mondta: az Oktatási Hivatal javaslatára a hétvégén ellenőrizték azt is, hogy valamennyi diákot elérik-e e-mail-ben vagy más online felületen. Egyúttal elküldték nekik azokat a weboldalakat is, ahonnan letölthetik a tananyagokat. Kalmár Andrea, a centrum főigazgatója elmondta: a tanárok és a diákok is együttműködők, náluk nem lesz gond az átállás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint új világ kezdődik hétfőtől a magyar köznevelésben, de – mint írják – óriási aktivitással indul a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállás, amit az is, bizonyít, hogy a bejelentést követő 24 órán belül csaknem 175 ezren látogattak el az Oktatási Hivatal oldalára és 57 ezren töltötték le a módszertani ajánlást.

hirado.hu - M1