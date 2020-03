Gyengül a forint

2020. március 16. 09:01

Hétfő reggel 340,24 körül kezd a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél. A hétvége előtt a magyar deviza tényleg hajszálnyira volt korábbi mélypontjától, az eddigi rekordárfolyam 340,6 körül volt az euró ellenében. Majd innen próbáltunk egy kicsit eltávolodni, bár továbbra is nagy volatilitás jellemezheti a piacot, így korai lenne fellélegezni. A következő napokban is elsősorban a nemzetközi hangulat függvényében alakulhat a forint árfolyama, ez döntheti el, látunk-e új történelmi mélypontot. A dollárral szemben most 305,3-nél járunk, míg az angol font 377 forintba kerül.

