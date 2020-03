Az Országgyűlés Hivatala is lép a koronavírus miatt

2020. március 16. 10:29

Az Országgyűlés hétfőn kérdésekkel és azonnali kérdésekkel fejezi be aktuális ülését. A képviselők egyebek mellett a koronavírus-járvány kezelése ügyében is válaszokat várnak a kormánytól. Közben a Sajtóiroda új intézkedéseket vezetett be a járványügyi védekezés keretében.

Az Országgyűlés Hivatala, illetve a Sajtóirodája a járványügyi védekezés keretében az alábbi intézkedésekkel kívánja biztosítani az Országgyűlés épületeiben tartózkodó képviselők, munkatársak és a sajtó munkatársai számára a körülményekhez képest nyújtható legnagyobb biztonságot: 2020. március 16-tól a rendelkezés visszavonásáig nem érvényesek az állandó sajtóbelépők; a Sajtóiroda napi sajtóbelépőt állít ki a meghirdetett sajtótájékoztatókra, nyilvános bizottsági ülésekre.

A plenáris üléseket a sajtó munkatársai a Sajtóteremből követhetik figyelemmel; interjúk készítésre, sajtótájékoztatókra kizárólag az Országház Sajtótermében és a Képviselői Irodaház aulájában lesz lehetőség, ugyanakkor a hivatal felkéri a frakciókat és a független képviselőket, hogy interjúikat és sajtótájékoztatóikat az épületeken kívül, szabad téren tartsák meg ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt; kérjük, hogy az Országgyűlés tevékenységét elsősorban online felületeinken és az MTI tudósításain keresztül kövessék; kérjük, hogy a napi sajtóbelépőt igénylő munkatársaikat figyelmeztessék arra, hogy a belépésre csak egészséges állapotban kerülhet sor; kérjük, hogy lehetőség szerint kerüljék el azon kollégáik beléptetésének kérését, akik – vagy a velük együtt élő hozzátartozójuk – az elmúlt 14 napban fertőzött területen tartózkodtak, vagy fertőzött területről érkezett személlyel találkoztak – olvasható az Országggyűlés Hivatal közleményében.

A koronavírus-járvány kezeléséről is kérdezik a kormányt

Az előző héten kezdődött ülés utolsó napja délelőtt 11 órakor a magyar zászló és címer napjára történő emlékezéssel kezdődik. A képviselők ekkor azon emberek és közösségek előtt hajtanak fejet, akik életüket, szabadságukat adták a magyar nemzetért. Ezt követően hangozhatnak el a kérdések másfél órában. A parlament honlapján elérhető információk alapján szinte valamennyi ellenzéki frakció kérdéssel fordul majd a kormányhoz a koronavírus terjedése ügyében. Az azonnali kérdésekre és válaszokra ezúttal is egy óra áll majd rendelkezésre. A parlament ülése napirend utáni felszólalásokkal zárul.

MTI