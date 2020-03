Csehország egyik régiójának 21 települését zárták le

2020. március 16. 12:31

Az új koronavírus-fertőzések magas száma miatt hétfő reggel Csehországban lezárták, elszigetelték az Olmützi régió 21 települését. A több tízezer lakost magába foglaló észak-morvaországi térségbe vezető utakat rendőrök őrzik – jelentette a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24). Csehországban ez az első eset, hogy egy nagyobb összefüggő térséget zártak le a hatóságok a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

A három kisvárost és 18 falut magába foglaló térségben hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak, míg az egész Olmützi régióban a fertőzöttek száma 32 – indokolta a döntést Ladislav Oklestek, a régió elöljárója. „A fertőzöttek több mint ezer személlyel voltak kapcsolatban, ami már súlyos probléma, ezért döntöttek a hatóságok a térség lezárásáról” – nyilatkozta Adam Vojtech egészségügyi miniszter a közszolgálati rádióban.

A fertőzöttek és a velük érintkező személyek kötelezően 14 napos házi karanténba kerültek. A lezárt térségben tilos a települések közötti kapcsolat is. A cseh lakosság mozgását hétfő óta a kormány által elrendelt országos vesztegzár is korlátozza. A rendelet szerint az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be. További kivételt képez a közeli személyekről való gondoskodás is. A rendelet betartását a hatóságok ellenőrzik. Hétfő reggel Csehországban a hivatalos jelentés szerint 298 fertőzést mutattak ki.

A laboratóriumi vizsgálatoknak mintegy 4500 személy vetette alá magát.

MTI