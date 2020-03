Nincs elég ember a kórházakban, önkéntesek jelentkezését várják

2020. március 16. 14:08

Hétfőtől már úgy kell megszervezni az egészségügyi ellátást Kásler Miklós miniszter hétvégi bejelentése nyomán, hogy 65 év feletti egészségügyi dolgozó ne találkozzon közvetlenül a betegekkel, és a kollégáikkal is csak telefonon konzultáljon.

Az emberi erőforrások minisztere az életkor vagy a járványügyi megfigyelés miatt kieső orvosok és szakdolgozók pótlása ügyében egy levelet adott ki, amiben "önkéntes programot" hirdet, és ami az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán jelent meg. Eszerint 18-49 év közöttieket várnak, akik közép- vagy felsőfokú egészségügyi képzésben vesznek részt, esetleg orvos-, fogorvos-, gyógyszerésztanhallgatók, egészségtudományi hallgatók, vagy egészségügyi OKJ-képzésben vesznek részt.

Várják a rezidenseket és szakorvos jelölteket is. Jelentkezhetnek továbbá azok a szakorvosok, vagy azon szakrendelések szakdolgozói, ahol a betegforgalom várhatóan lecsökken. Hívják azokat az egészségügyi szakembereket is, akik nem a közfinanszírozott járó- vagy fekvőbeteg ellátásban dolgoznak. Pályaelhagyók jelentkezését is szívesen fogadják. Jelentkezni a covid-onkentes.aeek.hu oldalon, regisztrációval lehet.

MTI