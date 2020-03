Rejtett pincét és titkos ajtókat találtak a tatai Esterházy-kastélyban

2020. március 16. 23:25

Tata legmeghatározóbb történelmi emlékét, az Esterházy-kastélyt 2020 második felében – 24 év után – megnyitják, és a felújított épületben a látogatók megnézhetik, hogyan éltek egykoron a grófi család tagjai. A kastély restaurálása során számos érdekességet – titkos ajtókat, lépcsőket, pincét - is találtak.

A Nemzeti Kastélyprogram keretében fejeződött be a tatai Esterházy kastély felújítása – mondta Virág Zsolt miniszteri biztos. A kastély 1765 és 1769 között épült. A második világháború végéig birtokolta a család. Ezután kórház működött benne 1996-ig. 24 év után látogatóközpont nyílik a kastély területén ez év második felében. Restaurálták a belső termeket is – a nagyebédlőt, a könyvtártermet, a grófi és grófnői szalonokat – és a munkák során számos érdekesség került elő. Megtalálták azt a lépcsőt, amely az emeleti grófnői lakosztályt kötötte össze a földszinti grófi lakosztállyal, és találtak egy titkos pincét is, amelyben vélhetően az értékeiket rejtették el.

Vági Barbara

origo.hu