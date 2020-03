Eladó a kolozsvári Fellegvár egyik fontos műemléképülete, a Bécsi kapu

2020. március 17. 00:00

Sokáig úgy tűnt, hogy végleg az enyészeté lesz a citadella főbejárata, de megmentették, példásan felújították, most pedig eladásra kínálják.



Kolozsvár egyik pompás idegenforgalmi célpontja a Fellegvár, melyet évtizedeken át mostohán kezelt a város, és ez meglátszik a jelenlegi állapotán is. Az eredetileg csillag alakú egykori császári katonai erődítményből csak a fegyvertár, a lőporraktár, a három kapuépület és a sáncok láthatók, ezek felújítását sokáig a kusza tulajdonosi háttér bonyolította, illetve az, hogy a hatóságok egyszerűen nem éltek az elővásárlás jogával, annak ellenére, hogy a turizmusban potenciálisan kulcsszerepet betöltő épületkomplexumról volt szó.

Az 1734-ben épült északi kapu, mely Bécsi kapuként is ismert, 2015-ben még hajléktalanok főhadiszállása volt, majd miután nem verték le egymást az illetékes hatóságok a tulajdonjog megszerzéséért, magánkézbe került, így sikerült – az egykori fegyvertárhoz hasonlóan – szakszerű módon felújítani. Igaz, több mint egymillió eurót fordítottak a tíz helyiségből, négy mellékhelyiségből álló egyszintes műemléképület megmentésére. Mivel a 19. században és 1970-es években is jelentős átalakításokat végeztek az épületen – utóbb például eltüntették a barokk épületelemeket – a lehetőségekhez mérten sikerült megőrizni a műemlék fontosabb jegyeit. A munkálatokat 2019-ben fejezték be.

A tulajdonos most az Artmarkon keresztül kínálja eladásra az épületet. Azt nem tették közzé, hogy mennyit kérnek érte, lehet alkudozni, de ha egymillió euróból újították fel, akkor gondoljuk, hogy nem lehet olcsó. Információink szerint egyébként 2015-ben mintegy 20 ezer euróért vásárolhatta volna meg az önkormányzat.

MTímea

foter.ro