Migránsok: Törökország a koronavírus miatt lépéselőnyben van az EU-val szemben

2020. március 17. 12:32

Az Európai Unió megpróbálja meggyőzni Törökországot arról, hogy újra zárja le határait, de a migrációs helyzet és a koronavírus miatt is lépéselőnyben van Törökország - erről beszélt Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerdán az M1 aktuális csatornán.

Pócza István - youtube

Hozzátette: ahhoz, hogy Brüsszel tárgyalóasztalhoz ültesse a török felet, olyan igereteket kellene tegyen, amelyek nem kiélezik a konfliktust, hanem közelítik egymáshoz a feleket.



Mint mondta, a migrációval kapcsolatban kötött EU-török megállapodás nyomán a török fél rájött, hogy zsarolási potenciál van a kezében, és elkezdett élni is azzal.



Recep Tayyip Erdogan török elnök már 2019-ben is azzal fenyegetőzött, hogy megnyitja a határokat, amit 2020-ban meg is tett - fűzte hozzá.

MTI