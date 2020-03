Ukrajna korlátozza a közlekedést, Szerbiában leáll a hivatali ügyintézés

2020. március 17. 12:35

Az ukrán kormány tovább szigorította kedden az új koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseket, elrendelve a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok bezárását, valamint a tömegközlekedés drasztikus korlátozását. Szerbiában keddtől leáll szinte minden hivatali ügyintézés is.

Az ukrán kormány keddre virradóra véget ért rendkívüli ülésén meghozott döntések értelmében bezárnak az éttermek, a kávézók, a bevásárlóközpontok és a szórakozóhelyek, csak az élelmiszer- és háztartási üzletek, valamint a gyógyszertárak maradnak nyitva.



Szerdán előreláthatóan április 3-ig leállítják az összes metro közlekedését az országban, azaz Kijevben, valamint Harkivban és Dnyipróban is.



Leáll a helyközi személyszállítás is légi, vasúti és buszjáratokon egyaránt. A településeken belüli tömegközlekedési eszközökön, buszokon, trolibuszokon, illetve villamosokon kocsinként egyszerre legfeljebb tízen utazhatnak.



A kijevi parlament törvénymódosítást fogadott el, amelynek értelmében büntetőjogi felelőségre vonás terheli a karanténszabályok megszegőit.



Ukrajnában keddre hétre emelkedett a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a két legújabb esetet már a fővárosban regisztrálták, a többit az ország nyugati részében. Eddig egy halálos áldozata van a betegségnek.



Szerbiában kedd reggelig 65 fertőzöttet regisztráltak. Keddtől országszerte szinte teljesen leállt a hivatali, ügyfélszolgálati ügyintézés, a kormány bejelentése szerint a szükségállapot visszavonásáig a dokumentumok érvényességi idejét nem kell meghosszabbítani.



A bankok mindenkit arra kérnek, hogy csökkentsék a készpénzhasználatot, és az ügyintézést is inkább elektronikusan végezzék.



Közben megkezdődött a távoktatás Szerbiában, az általános és középiskolások a közszolgálati televízió csatornáin, valamint digitális eszközeiken keresztül jutnak a tananyaghoz.



A cseh lakosság 73 százaléka saját személyére nézve is veszélyesnek tartja koronavírus-járványt, s a kormány ezzel kapcsolatos óvintézkedéseit az emberek 91 százaléka szükségesnek tartja - derült ki az Ipsos közvélemény-kutató intézet múlt hét végén készített országos felméréséből, amelynek eredményét kedden tették közzé Prágában.



Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint kedd reggel Csehországban 383 fertőzöttet tartottak nyilván.



A koronavírustól az országos átlagot meghaladón a prágaiak tartanak, akiknek mintegy 20 százaléka érzi magát nagyon veszélyeztetve. Az országos átlag 11 százalék.



A megkérdezettek kétharmada azt állítja, hogy betartja a hatóságok által elrendelt szabályokat és ajánlásokat, míg egyharmaduk csak részben. Ezen a téren jelentős eltérés van az idősebbek és a fiatalabbak között. "Míg a 66 év felettiek 79 százaléka tartja be az összes rendeletet és ajánlást, addig a 18 és 29 év közötti korosztálynál ez az arány csak 52 százalék" - állapította meg az Ipsos.



A leggyakoribb védőintézkedés a kézmosás, ezt az emberek 85 százaléka teszi rendszeresen. Az emberek nagyobb csoportjait a csehek 70 százaléka kerüli.



Csehországban március 1-jén diagnosztikálták az első fertőzést. A járványnak eddig nincs halálos áldozata, de három személy állapota válságos. A fertőzésből eddig hárman gyógyultak fel.



