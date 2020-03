Digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos honlap segíti a szülőket

2020. március 17. 16:36

Az internet biztonságos és tudatos használatához nyújt útmutatást a digitális gyermekvédelmi honlap, ahol ajánlások, tananyagok, a tudatosítást segítő kisfilmek és egyéb szakirodalom érhető el - közölte a Digitális Jólét Program (DJP) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a digitalisgyermekvedelem.hu honlapon elérhető 32 részletes óraterv a pedagógusoknak nyújt érdemi segítséget.



Két nagy témakör közül lehet választani: "a média társadalmi szerepe", illetve a "részvétel az e-társadalomban".



Az oldalon rövid ajánlások is olvashatóak, a szituációs kisfilmek pedig olyan témákat járnak körül közkedvelt színészek segítségével, mint például a likefüggőség, az online zaklatás, a testképzavar, valamint a fake news/álhírek.



Szintén elsősorban a pedagógusoknak, de a szülőknek is segítséget nyújthat az a linkgyűjtemény, amelyben száz, a gyermekek online védelmét, a tudatos internethasználatot segítő link található, de ennek rövidebb, könnyebben átlátható változata is elérhető.





A szülők számára emellett hat, az online médianevelés kockázatát bemutató, letölthető tájékoztató anyag is a rendelkezésre áll - áll a közleményben.

MTI