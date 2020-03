Az osztrákok támogatják a koronavírus miatt elrendelt óvintézkedéseket

2020. március 17. 16:45

Ausztria lakossága támogatja és elfogadja a koronavírus megfékezése kapcsán elrendelt óvintézkedéseket - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár kedden közzétett állásfoglalásában.

"Az óvintézkedések betartásával életet mentenek" - hívta fel a figyelmet a kancellár. Kurz kifejtette, hogy az iskolalátogatási tilalom bevezetése óta az oktatási intézmények forgalma 95 százalékkal csökkent, míg a tömegközlekedési eszközök használata 70 százalékkal lett alacsonyabb, és az utcákon is minimálisra csökkent a forgalom. A kormányfő arról is beszélt, hogy sokan tesznek fel kérdéseket az óvintézkedések lehetséges következményeiről, így a gazdaság helyzetéről, a munkahelyek megmaradásáról, a külföldön tartózkodó osztrák állampolgárok hazautazási lehetőségeiről is.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mivel a kérdések megválaszolására létesített forróvonalak túlterheltek, várhatóan újabbakat hoznak létre. A kormányfő egyben felszólította a lakosságot, hogy "egy csapatként" tartsanak össze, kerüljék a nézeteltéréseket, és továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket.



MTI