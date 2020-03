Marco Rossi: Bármikor is kell pályára lépnünk, készen fogunk állni rá

2020. március 17. 17:15

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden az idei évre tervezett labdarúgó Európa-bajnokság elhalasztása mellett döntött. Az Eb-t egy évvel az eredeti időpontot követően, 2021 nyarán rendezhetik meg.

Marco Rossi - MTI/Kovács Tamás

A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések hatására leállt a hazai és a nemzetközi labdarúgás. Az UEFA kedden megvizsgálta a tornák és bajnokságok lehetséges folytatásának forgatókönyvét. Mivel a betegség pontos kimenetelét senki sem tudja előzetesen megjósolni, így a testület tagjai az irányelvekben, a későbbi pótlás szabályaiban és prioritásaiban tudtak megegyezni. A döntéseket megelőzően az Európai Labdarúgó-szövetség illetékesei egyeztettek a szövetségek és a klubcsapatok vezetőivel, kikérve véleményüket a helyzet megoldásával kapcsolatban.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott szempontjából is kiemelkedően fontos pótselejtező-mérkőzések mielőbbi megrendezése elsődleges a döntéshozók számára, akik szeretnék, ha a találkozókra a júniusi FIFA-játéknapokon sor kerülhetne, az események szerencsés alakulása esetén. Szintén ebben a nyári időszakban történhetne meg a Bajnokok Ligája hátralévő szakaszának pótlása.

Ami az Európa-bajnokságot illeti, azt olyan időpontra tenné át az UEFA, amikor már nagy valószínűséggel nem lesz hatása a most zajló egészségügyi körülményeknek, a tervek szerint 2021. június 11-től július 10-ig tartana a kontinensviadal, lényegében hasonló körülmények mellett, mint amilyen az idei rendezvény lett volna. Az UEFA természetesen biztosítja az Eb-re már jegyet váltó szurkolóknak a visszaváltás lehetőségét.

Közleményében Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke elmondta: a nemzetközi krízis közepette a labdarúgás megmutatta a legjobb oldalát: a szereplők nyitottságának, szolidaritásának és toleranciájának köszönhetően sikerült konszenzusos megoldást találni.

A részletes programot és versenynaptárat egy munkacsoport dolgozza ki a közeljövőben, ideértve a 2021-es, részben magyar rendezésű U21-es Európa-bajnokságot is.

Marco Rossi szövetségi kapitány az mlsz.hu-n reagált az UEFA döntésére:

– Az elmúlt időszakban minden idegszálunkkal és energiánkkal a rájátszásra és az Európa-bajnokságra koncentráltunk, mert nagy lehetőség lenne a magyar válogatott és a szurkolók számára a kijutás egy részben hazai rendezésű tornára, és részese lenni egy különleges eseménynek – mondta a döntéssel kapcsolatban szövetségi kapitány. – Ugyanakkor ezekben a napokban valami a futballnál is sokkal fontosabb: harcolni a családtagjaink, a barátaink és a saját egészségünkért! Olaszként különösen jól tudom, hogy ez a helyzet mennyire embert próbáló és komoly feladat. Érthető tehát, ha most nem lehet egészen biztos döntést hozni a folytatásról, de mi a mostani döntésnek megfelelően készülünk. Jelenleg az a legfontosabb, hogy mindannyian otthon maradjunk, így elérve azt, hogy a vírus terjedésének mértékét és sebességét csökkenteni tudjuk. Ha ezt közösen elértük és túl leszünk ezen a nehéz időszakon, akkor majd újra koncentrálhatunk arra, hogy a labdarúgásban kitűzött céljainkat elérjük. Akármikor is kell legközelebb pályára lépnünk, készen fogunk rá állni! Addig viszont ez a közös feladatunk, amit csak együtt érhetünk el!

mlsz.hu