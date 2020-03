Vírusbűnözés - csalók próbálják becsapni az időseket

Már nem csak a koronavírus-járvány veszélyezteti fokozottan az időseket, hanem csalók is - hívta fel a figyelmet a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Lakatos Tibor azt mondta, csalók és nyerészkedők különböző hamis ígéretekkel keresik meg főleg az időseket, és fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő takarítást kínálnak.



Jelezte, több ilyen bejelentést is kaptak, ezért a rendőrség folyamatosan figyeli az ilyen jogellenes cselekményeket.



Hozzátette: a csalók szankciókra számíthatnak, velük szemben a rendőrség büntető- vagy szabálysértési eljárásokat indít.



Emlékeztetve arra, hogy új szakaszba lépett a koronavírus-járvány elleni védekezés, Lakatos Tibor felsorolta az azóta kormányrendeletben is kihirdetett fontosabb intézkedéseket, az egyes bolttípusok nyitvatartását, a kulturális és sportrendezvények megtiltását, valamint az országhatárok - magyarokat nem érintő - lezárását.



Erre utalva arra hívta fel a figyelmet, hogy a budapesti és a debreceni repülőtér működésének korlátozása nem érinti a reptéri tranzitforgalmat. A repülőtársaságok felelőssége annak eldöntése, hogy a járatokat közlekedtetik-e - fűzte hozzá.



Ismertetése szerint kedd 0 órától 12 óráig csaknem 600 embert fordítottak vissza Magyarország határáról, és 1300 ember léphetett be.



A hegyeshalmi torlódásra utalva elmondta, a román és a magyar rendészeti szervek közötti megállapodás értelmében kedd 21 és 24 óra között a román és a bolgár állampolgároknak, szerda 0 órától 5 óráig már csak a román állampolgároknak teszik lehetővé az átutazást Magyarországon, meghatározott útvonalon.

Arra a kérdésre, hogy az Országgyűlés - tekintettel a képviselők nagy számára - meddig ülésezhet, Lakatos Tibor azt mondta: a parlament erről maga dönt, hiszen az ülése nem számít rendezvénynek.

