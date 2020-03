Megkezdte működését a létfontosságú vállalatokért felelős akciócsoport

2020. március 17. 19:21

Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezetésével megkezdte tevékenységét a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoport - jelentette be a honvédelmi tárca államtitkára kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Szabó István - Kép: Dévényi Veronika

Az akciócsoportnak az a feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon - közölte Szabó István.



Közel 140 létfontosságú szolgáltató céget, gyártókapacitást azonosítottak; ha szükséges, ezek irányítását a helyszínre települő honvédelmi törzsek veszik át - tette hozzá a politikus.



Az államtitkár arról is beszámolt, hogy fokozott figyelmet fordítanak a honvédséghez tartozó valamennyi egészségügyi intézmény biztonságára a vírusfertőzés terjedésének megelőzése érdekében.



Szabó István arról is beszámolt,hogy a Honvédkórházban (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) úgynevezett egykapus beléptetést vezettek be. Ez azt jelenti, hogy a Honvédkórházba a sürgősségi ellátást biztosító személyzeten kívül mindenki csak egy kapun léphet be, azt követően, hogy testhőmérésen esik át, lefertőtleníti a kezét, illetve kitölt egy a fertőzés kockázatát felmérő kérdőívet.



Ha valaki fertőzésgyanúsnak bizonyul, elkülönítik és sürgősségi ellátásban részesítik - ismertette az államtitkár.



Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoport áll fel, ezek egyike a létfontosságú vállalatokért felelős akciócsoport.



MTI