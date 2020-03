Nagy a nemzetközi összefogás a kórokozó kutatásában

2020. március 17. 21:55

Német és olasz szakemberek is segítségére voltak magyar kollégáiknak abban, hogy sikerüljön mesterséges körülmények között izolálni a koronavírust - mondta Kiss Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa kedd este az M1 aktuális csatornán.

Kiss Zoltán virológus - borsonline.hu

Müller Cecília, az országos tisztifőorvos kedden Budapesten, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az NNK Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában sikeresen izolálták a koronavírust, Magyarországon először.



Kiss Zoltán telefonon nyilatkozva az eljárásról elmondta, több mint egy hétig kellett várniuk arra, hogy a speciális sejtkultúrába helyezett vírus szaporodni kezdjen. Az eljárásban segítségükre voltak német kollégáik, akiknek Európában az elsők között sikerült izolálniuk a vírust, valamint azok az olasz szakemberek is, akik megosztották a szükséges "laboratóriumi trükköket" a magyarokkal.



A virológus szerint nagy a nemzetközi összefogás a kórokozó kutatásában, a szakemberek megosztják egymással a tapasztalataikat, és összehangolják eredményeiket. A vírus kutatása során megszerzett ismeretanyagokat egy nemzetközi adatbázisba is feltöltik - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a tapasztalatok megosztása, illetve az így nyert szélesebb kép fontos a vírus teszteléséhez - ami az izoláció után elkezdődhet -, végül pedig a vakcina gyártásához.



Elmondta azt is, a vakcina elkészítéséig a járványügyi intézkedéseken van a hangsúly: fel kell deríteni a fertőzésgócokat, a betegeket pedig el kell különíteni. A megbetegedett idős embereknek - ha kell - a megfelelő terápiával kell segíteni - tette hozzá.



MTI