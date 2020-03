Michel: az EU megállapodott a harmincnapos beutazási korlátozásról

2020. március 18. 00:03

Az Európai Unió (EU) tagországainak vezetői elfogadták az Európai Bizottság javaslatát a harmincnapos beutazási korlátozás elrendeléséről az unión kívül eső térségekből - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kedden, a tagállami vezetők vészhelyzeti videókonferenciáját követően.

Charles Michel - thestar.com.my

"Megállapodunk abban, hogy megerősítjük külső határainkat azáltal, hogy harmincnapos időtartamra összehangolt ideiglenes korlátozást alkalmazunk a nem alapvető fontosságú beutazásokra" - fogalmazott Charles Michel.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezzel összefüggésben megerősítette: az európai államok feladata most az, hogy lezárják a határokat a nem uniós országok állampolgárai előtt.



"Ellenségünk a vírus, és most minden tőlünk telhetőt megteszünk az emberek és a gazdaságunk védelme érdekében. A helyzet alakulása szerint készen állunk minden szükséges feladat elvégzésére, és nem habozunk további intézkedéseket hozni" - fogalmazott.



Azt mondta, a korlátozás alól mentesülnek a diplomaták, az áruszállítók, a szomszédos országokból ingázók, az EU-állampolgárok családtagjai, továbbá a hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkezők. A tilalom a meghosszabbítása sincs kizárva - tette hozzá.



Charles Michel a sajtóértekezleten kiemelte: gondoskodni kell a gyógyszerek, az élelmiszerek és az áruk áthaladásáról, valamint az uniós állampolgárok számára lehetővé kell tenni, hogy hazautazzanak. Megfelelő megoldásokat kell találni továbbá a munkavállalók hazautazására is. Az orvosi felszerelés biztosításával összefüggésben arról egyeztek meg: támogatják az uniós bizottság azon döntését, hogy előzetes engedélyhez kössék az orvosi berendezések exportját, továbbá uniós szintű közbeszerzést írnak ki különböző egészségügyi eszközök, például maszkok és lélegeztetőkészülékek biztosítására.



A videókonferencia eredményeiről adott tájékoztatása szerint a tagállami vezetők bátorították az uniós bizottságnak a kutatás támogatására tett erőfeszítéseit, valamint a tudományos szakértőkből álló csoportot létrehozását a járvány megfékezésére irányuló intézkedések összehangolására. Végezetül arra kérték fel az eurócsoport tagországainak pénzügyminisztereit, hogy kövessék nyomon a gazdasági, pénzügyi fejleményeket, és késedelem nélkül adjanak összehangolt politikai válaszokat a gyorsan változó helyzetre.



A sajtótájékoztatón az Európai Tanács elnöke azt közölte, hogy nem kerül sor az Európai Tanács ülésére, amelyet rendes körülmények között jövő hét csütörtökön és pénteken tartanának Brüsszelben.



"A jövő héten ismét videókonferencia keretében találkozunk a tagországok állam-, illetve kormányfőivel" - mondta Charles Michel.



Ursula von der Leyen a belső határokon alkalmazott határellenőrzések bevezetésével összefüggésben kiemelte, hogy kerülni kell az áruszállító teherautók várakoztatását. Az árukra szükség van a belső piac működéséhez. A tagállami vezetők jóváhagyták a gyors áthaladást biztosító úgynevezett zöldsávok biztosítását az áruk és az egészségügyi eszközök számára - közölte.



Jelezte továbbá, a tagállami vezetők jóváhagyták azt is, hogy a jelenleginél lényegesen rugalmasabbakká váljanak az állami támogatásra vonatkozó szabályok annak érdekében, hogy a kormányok hatékonyan tudják támogatni a vállalatokat.



David Sassoli, az Európai Parlament (EP) elnöke az Európai Tanács rendkívüli ülését követően úgy nyilatkozott, "végre valódi szolidaritást mutatunk: elsőbbséget élvezve jutnak el a megfelelő helyre az orvosi berendezések, megvédjük az áruk szabad áramlását, és a családok és a vállalkozások is hozzájutnak az első jelentős támogatáshoz".

David Sassoli - europarl.europa.eu

Szavai szerint egységes és cselekvésre kész Európa, amely szembenéz a kihívással.



"Mindnyájan egy családot alkotunk Európában. Senkit sem hagyunk magára, és senkinek nem kell egyedül megküzdenie a nehézségekkel. Nem adjuk fel, hogy európaiként élhessünk" - fogalmazott az EP elnöke.

MTI