Koronavírus - Románia betiltott minden beltéri rendezvényt

2020. március 18. 11:25

Románia szerdától betiltott minden beltéri - kulturális, tudományos, vallási, sport és szórakoztató - rendezvényt az új típusú koronavírus-járvány miatt, a kültérieket pedig legfeljebb száz ember részvételével engedélyezik, ha a résztvevők legalább egyméteres távolságot tartanak egymástól.

A vendéglátóhelyeken betiltották a helyi fogyasztást, a tiltás azonban a házhozszállításra és drive-in típusú kiszolgálásra nem vonatkozik. Szerdától 14 napra leállították a légi közlekedést Spanyolország és Románia között, az Olaszország és Románia közötti légi közlekedés szüneteltetését pedig március 23-tól újabb 14 nappal meghosszabbítják.

Romániában szerdáig 246 embernél mutatták ki a koronavírust, 3441-en vannak intézményesített, 23 679-en pedig otthoni karanténban. Romániában eddig nem volt halálos áldozata a kórnak, 19 fertőzöttet pedig gyógyultnak nyilvánítottak.

A járvány további rohamos terjedésére készülő román hatóságok az egészségügyi munkaerőhiány pótlása érdekében elrendelték a rezidens orvosok képzését, hogy kórházi ügyeletekbe és a mentőszolgálatokhoz osszák be őket. Önkénteseket is toboroznak a legalább negyedéves orvostanhallgatók közül.

Szerdán a legnagyobb - évi több mint ötmilliárd eurós - forgalmat lebonyolító román vállalat, a Renault-csoporthoz tartozó Dacia szakszervezeti vezetője is bejelentette, hogy a romániai autógyár 13 500 alkalmazottját csütörtöktől április 5-ig kényszerszabadságra küldik bérük 85 százalékának megfelelő segéllyel. Kedden az amerikai Ford is bejelentette, hogy - más európai gyárai mellett - romániai üzeme 6000 dolgozóját is csütörtöktől kényszerszabadságra küldi.

MTI