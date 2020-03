Megindult a személyforgalom Hegyeshalomnál

2020. március 18. 14:40

Összetorlódott járművek a hegyeshalmi közúti határátkelőnél (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Szerda reggel óta ismét óriási a torlódás Hegyeshalomnál, a magyar–osztrák határon. A koronavírus miatt ugyanis tömegével indultak haza a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások, de Magyarországra csak a magyar állampolgárok léphetnek be. Az osztrák oldalon bolgárok, románok, ukránok és macedónok is vannak, akik tiltakozásul elállták az utat, így a magyarok sem jutnak el a határig. Éjszaka a magyar kormány lehetővé tette a bolgároknak és románoknak, hogy áthajtsanak az országon, de azóta újra feltorlódott a sor. Közben a kilépési ponton, Csanádpalotánál is órákat kell várni, mert nagyon lassú a beléptetés Romániába – derült ki az M1 Híradójából.

Magyarország betartotta ígéretét, és annak ellenére, hogy hétfő éjféltől csak magyar állampolgárok és családtagjaik léphetnek be az országba, kedd este, röviddel kilenc óra után egyszeri áthaladást biztosított az Ausztriában feltorlódott román és bolgár vendégmunkásoknak. Azért döntött így a külügyminisztréium, mert a hírek szerint kevés ideje maradt Romániának és Bulgáriának a határzár bejelentése után a szükséges intézkedések megtételére.

Az M1 tudósítója a hegyeshalmi határátkelőről este 10 órakor arról számolt be, hogy a magyar hatóságok mindent megtettek azért, hogy a több ezer külföldi minél hamarabb áthaladhasson az országon.

A kijelölt humanitárius folyosón egész éjszaka kisebb-nagyobb konvojokban haladtak a személyautók és a kamionok a csanádpalotai határátkelőig. Ott újra megtorpant a forgalom, mivel a román határrendészet csak lépésben engedte be állampolgárait az országba. Szerda hajnalra azonban újabb dugó alakult ki Hegyeshalomnál. Ausztria irányába 10, Magyarország felé pedig – meg nem erősített információk szerint – 28 kilométeres sor torlódott fel.

Később kiderült, hogy az újabb fennakadást az osztrák oldalon feltorlódott ukrán, szerb, észak-macedón vendégmunkások idézték elő, és nagyon sok a román rendszámú autó is a sorban. Ők is, akárcsak korábban a bolgár és román átutazók, blokkolták az áthaladást.

Tiltakozó utasok zárják le az Ausztria felé vezető sávot a hegyeshalmi közúti határátkelőnél (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az M1 tudósítója elmondta, szerda délben megindult a forgalom, Magyarországra beléphetnek a szerb, a bolgár és a román állampolgárok, így nem torlaszolják el az Ausztriába belépő forgalmi sávot. Ezáltal Ausztriába is megindulhatott a forgalom. Személyautók már nem torlódnak fel, viszont a kamionok hosszú kilométereken át torlódtak Ausztria felé, de a kamionos belépés is megindult. Az országba belépők megkapják a matricát, ami azt jelzi, hogy csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Hajnali öt óráig van érvényben a beléptetés, tehát hajnali ötig léphetnek be az országba a bolgár, a román és a szerb állampolgárok.

A Police.hu-n olvasható közleményben a rendőrség azt kéri, hogy az autóvezetők indulás előtt a police.hu/Határinfo oldalán tájékozódjanak a várható várakozási időkről.

hirado.hu - M1 Híradó