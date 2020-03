Nő a nyomás a tokiói olimpia elhalasztására

2020. március 19. 10:17

Egyre többen kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), amely – hivatalos kommunikációja szerint – továbbra sem vette fontolóra a nyári, tokiói ötkarikás játékok elhalasztását a koronavírus-járvány miatt. A kanadai NOB-tag, Hayley Wickenheiser úgy fogalmazott, a jelenlegi állapotokat tekintve érzéketlen és felelőtlen döntés a NOB részéről, hogy változatlan meg­győződéssel kitart a játékok megrendezése mellett. A jégkorongozóként öt téli, softballjátékosként pedig egy nyári olimpián részt vett Wickenheiser rávilágított, hogy a sportolók többsége nem edzhet, a szövetségek pedig nem tudnak utazási tervet készíteni a bizonytalan helyzet miatt.

A görögök olimpiai bajnok rúdugrója, Katerina Sztefanidi kijelentette: a NOB döntése veszélyezteti a sportolók egészségét, hiszen arra kényszeríti őket, hogy próbálják a megszokott edzésmunkát elvégezni, pedig erre aligha van lehetőségük. Hétfőn a brit atlétaválogatott tagjai felszólították a NOB-ot, hogy halassza el a játékokat. Guy Learmonth 800-as futó szerint ősszel, de inkább jövőre vagy 2022-ben kellene megtartani az olimpiát a japán fővárosban. A 4×400-as váltóval olimpiai bronzérmes Martyn Rooney szerint jelenleg vannak sokkal fontosabb dolgok is az olimpiánál, és ezt a sportolók is meg fogják érteni.

A NOB ezzel szemben továbbra is elkötelezett amellett, hogy a terveknek megfelelően július 24. és augusztus 9. között rendezzék az ötkarikás játékokat. A szervezet szerdai nyilatkozata szerint a jelenlegi helyzet kivételes, amely kivételes megoldásokat igényel. „Meg kell találni a megfelelő megoldásokat, amelyek valószínűleg nem minden sportoló számára lesznek ideálisak, de a NOB elkötelezett amellett, hogy a versenyzőket a lehető legkevesebb negatív hatás érje” – közölték.

Még a Golden State mezében a bajba került brooklyni kosaras Fotó: Reuters

A Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet jelenleg nem azt mutatja, hogy biztonsággal megrendezhető lenne a tokiói olimpia. Tiszeker Ágnes az M4 Sport Sporthíradójában tegnap reggel elmondta, a múlt héten még végeztek doppingellenőrzéseket a MACS munkatársai is, ám be kellett látniuk, hogy ezeket le kell állítani a sportolók és a doppingellenőrök egészségének védelme érdekében. Ezért jelenleg minden közép-­európai országban állnak a tesztelések.

Eközben szaporodnak a napvilágra került konkrét fertőzések. A Juventus világbajnok francia labdarúgója, Blaise Matuidi koronavírustesztje is pozitív lett. Az Espanyol hat labdarúgója fertőződött meg koronavírussal, amelyet Lorenzo Sanz, a Real Madrid korábbi elnöke is elkapott. A 76 éves sportember állapota súlyos. Kedd éjszaka kiderült, hogy az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) is van már koronavírussal fertőzött játékos, közben a tengerentúli kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Brooklyn Nets négy tagjának, köztük Kevin Durantnek – a világ egyik legjobb, jelenleg Achilles-ín-szakadásából lábadozó kosarasának – a tesztje hozott pozitív eredményt. Megfertőzte a koronavírus Tasima Kozót, a Japán Olimpiai Bizottság 62 éves alelnökét, aki a szigetországi futballszövetség vezetője is.

